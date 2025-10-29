Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω ξαναβρεθεί απέναντι από τη Ναταλία και δεν ήταν μια καλή χρονιά για μας»

Η Κατερίνα Καραβάτου βρέθηκε απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα και μίλησε για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, αυτά που ετοιμάζει, την “κόντρα” της με τη Ναταλία Γερμανού, αλλά και το κορυφαίο παράσημο που έχει αποκτήσει από αυτή τη δουλειά. «Αυτό που υπογράψαμε είναι μια ανανέωση αυτού που είχαμε κάνει, των αρραβώνων. Επήλθε λοιπόν ο γάμος.

Δεν μπορώ να πω τι συμβόλαιο έχουμε υπογράψει με το κανάλι. Όταν έγινε αυτή η πρόταση του καλοκαιριού έγινε με τις καλύτερες προοπτικές. Ο τρόπος που μου έχουν φερθεί τα στελέχη είναι πάρα πολύ καλός. Μετά από όσα έγιναν το καλοκαίρι και όλα όσα είχαμε πει πριν ξεκινήσουμε, συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία.

«Ήταν η απόλυτη νικήτρια»

Θα ήθελα να αναλάβω κάτι σε αυτό το κανάλι που μου έκανε την τιμή να μου κάνει αυτό το πολύ σημαντικό και δυνατό συμβόλαιο, κάτι που να μου πηγαίνει, να έχει στηθεί καλά και να μπορώ να αντεπεξέλθω στο 100%. Αν είναι μια εκπομπή που θα συμφωνήσουμε και τα δύο μέρη ότι μπορώ να κάνω και θέλουν οι άνθρωποι του καναλιού να την κάνω, θα την κάνω. Έχω ξαναβρεθεί απέναντι από τη Ναταλία και τη θεωρώ από τις καλύτερες παρουσιάστριες, και δεν ήταν μια καλή χρονιά για εμάς στο MEGA. Ήταν η απόλυτη νικήτρια».

Οι συνεργάτες της Τσολάκη

Ο Λιάγκας ρώτησε την Καραβάτου αν θα ζητήσει πίσω τους συνεργάτες της από το καλοκαίρι που τώρα όμως βρίσκονται στην εκπομπή της Τσολάκη. «Όταν ανέλαβα να κάνω το καλοκαιρινό, δεν μου είπαν θα έχεις αυτούς, μετά θα συνεχίσουν αλλού και μετά θα πάρεις εσύ κάτι άλλο. Ήρθα αυτόνομη στον ΑΝΤ1, με βοήθησε ο Θεός να έχω αυτούς τους συνεργάτες και έχω μια δυνατή σχέση. Οι άνθρωποι που είναι στην Ελένη Τσολάκη είχαν συμφωνήσει ήδη να είναι στην εκπομπή. Όταν κάνεις μια συμφωνία, την κάνεις και την τιμάς. Οπότε εγώ ουδέποτε θα έκανα μια τέτοια κίνηση, δεν είναι πρέπον. Οποιαδήποτε εκπομπή αναλάβω στον ΑΝΤ1, θα πρέπει να στελεχωθεί από την αρχή.

«Θέλω να με σέβονται γιατί το αξίζω»

Υπάρχουν πολλοί άξιοι συνάδελφοι και αγαπημένοι μου άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι μέλη της ομάδας, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα. Πάντα ακούω τα στελέχη, εμπιστεύονται τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι των εκπομπών.

Το μεγαλύτερό μου παράσημο σε όλα τα χρόνια που είμαι στην τηλεόραση είναι ότι θέλω να έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν με χαρά τη δουλειά. Δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι ενδεχομένως πόσο ευαίσθητη είναι η ψυχολογία των ανθρώπων. Έχει να κάνει με εμάς και πώς έχουμε επιλέξει να ορίσουμε τη ζωή μας. Θέλω οι άνθρωποι να μην με φοβούνται, αλλά θέλω να με σέβονται γιατί το αξίζω».