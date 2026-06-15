Κατερίνα Λάσπα: Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της η Κατερίνα Λάσπα μίλησε για το διαζύγιό της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο και την προσπάθεια που έκανε να ξαναβρεί τις ισορροπίες στην καθημερινότητα με τα παιδιά της.

«Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα πολύ την έννοια της οικογένειας. Το θεωρούσα ανεπίτρεπτο πως δεν κατάφερα. Η πρώτη σκέψη πολλές φορές αυτή είναι, να κρατήσω τον τρόπο που εγώ μεγάλωσα, που οραματιζόμουν. Εντάξει, δεν είναι εφικτό πάντα, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.

Στη συνέχεια όμως -γιατί αν είναι καλά η μαμά, είναι καλά και τα παιδιά- απολαμβάνουμε τόσο πολύ την καθημερινότητά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με τα κορίτσια, το οποίο μου έδωσε μεγάλη δύναμη. Και ήταν σαν να μου το άφησε και παρακαταθήκη ο μπαμπάς μου. Δεν ήταν τυχαία η χρονική στιγμή που έφυγε, πριν πέντε χρόνια. Σαν να μου είπε «ξεκουράσου και προχώρα αλλιώς» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «The 2night show» που ήταν καλεσμένη.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό -ειδικά τώρα που έχω και κορίτσια- αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια».