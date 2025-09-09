Κατερίνα Λιόλιου: Χρυσό το «DNA» της - Τι έγινε στη συναυλία της στο Βεάκειο

Η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε μία βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και συναίσθημα στο κατάμεστο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, ενώ δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, μεταξύ των οποίων η χρυσή απονομή για το άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA».

φωτογραφία NDP

Live απονομή

Η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, στην πρώτη της μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και γνώρισε την αποθέωση. Με το ερμηνευτικό πάθος της και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της, παρουσίασε άκρως επιτυχημένα τραγούδια από το άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA», τα μεγάλα πολυπλατινένια χιτ της, παλιά διαχρονικά λαϊκά τραγούδια, νησιώτικα, καθώς κι άλλα αγαπημένα κομμάτια.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, τόσο για την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου όσο και για το κοινό, ήταν όταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, της απένειμε πλακέτα για πωλήσεις του άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA» που έγινε χρυσό με περισσότερα από 51 εκατομμύρια streaming points μέσα σε χρόνο - ρεκόρ, ενώ ήταν Νο1 και σε πωλήσεις φυσικού προϊόντος.

φωτογραφία NDP

«Dream On»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια που έλεγε στα πρώτα της βήματα, το θρυλικό «Dream On» των Aerosmith, πλαισιωμένη από παιδιά από την Παιδική Χορωδία Καλλιτεχνήματα και την Παιδική Χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πειραιώς στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα θέλησης και διεκδίκησης των ονείρων μας.

Παράλληλα, μέσα από τη sold out συναυλία, μία παραγωγή της Panik Live Productions, η Κατερίνα Λιόλιου στήριξε το έργο των Παιδικών Χωριών SOS