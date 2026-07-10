Η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε στους χιλιάδες θεατές της συναυλίας της στην Καστοριά μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι, επιλέγοντας να το παρουσιάσει πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα.

Μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και είπε τη φράση «Την προσοχή σας παρακαλώ», πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το νέο της κομμάτι. Η αντίδραση του κόσμου ήταν άμεση, με δεκάδες κινητά να καταγράφουν τη στιγμή.

Μερικές εμφανίσεις έχουν κάτι που ξεπερνά το πρόγραμμα μιας συναυλίας. Είναι εκείνες οι στιγμές που το κοινό αντιλαμβάνεται πως γίνεται μάρτυρας μιας πρώτης παρουσίασης και η ενέργεια περνάει αμέσως από τη σκηνή στις οθόνες των κινητών.

Τα βίντεο κατέκλυσαν τα social media

Δεν χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι τα πρώτα αποσπάσματα από τη συναυλία να κάνουν τον γύρο των social media.

Βίντεο από τη live εμφάνιση άρχισαν να αναπαράγονται μαζικά, με τους θαυμαστές της να μοιράζονται τη στιγμή που ακούστηκε για πρώτη φορά το νέο τραγούδι.

Το κομμάτι, με μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα από την Panik Platinum και αποτελεί την πρώτη γεύση από τη νέα δισκογραφική δουλειά της τραγουδίστριας.

Μια περίοδος με συνεχείς επιτυχίες

Η αποκάλυψη του νέου τραγουδιού έρχεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο για την Κατερίνα Λιόλιου.

Μετά τις επιτυχημένες δισκογραφικές της δουλειές, τις διακρίσεις και τις διαδοχικές sold out εμφανίσεις, συνεχίζει το «Λογαριασμός Summer Tour», ταξιδεύοντας σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ παράλληλα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Romeo της Αθήνας έως τις 25 Ιουλίου.

Η επιλογή να παρουσιάσει πρώτα το νέο τραγούδι μπροστά στο κοινό δείχνει τη σχέση που έχει χτίσει με τους θαυμαστές της. Αντί να περιμένει την επίσημη κυκλοφορία, προτίμησε να δοκιμάσει τον παλμό του κόσμου ζωντανά. Και η ανταπόκριση φαίνεται πως τη δικαίωσε, αφού το «Την προσοχή σας παρακαλώ» άρχισε να συζητιέται πριν ακόμη γίνει διαθέσιμο στις μουσικές πλατφόρμες.