Κατερίνα Μουτσάτσου: Από το ΕΠΑΜ του Καζάκη στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Εξαιρετικά ενεργή στα πολιτικά δρώμενα η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου που σήκωσε μεγάλο μέρος της παρουσίασης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

«Προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα» είπε η Κατερίνα Μουτσάτου που δεν δίστασε να μιλήσει ακόμα και για τη θάλασσα που... έχει σύνορα, όπως είπε, ως παιδί αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Και γυρίζοντας χρόνια πίσω με τη βοήθεια του διαδικτύου το όνομα της κ. Μουτσάτου εντοπίζεται στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ) του οικονομολόγου Δημήτρη Καζάκη καθώς είχε συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές του 2014.

Η εμφάνιση - έκπληξη της Κατερίνας Μουτσάτσου στην παρουσίαση του κόμματοσ της Μαρίας Καρυστιανού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Ολύμπιον προβλήθηκε το viral βίντεο της Κατερίνας Μουτσάτσου από το 2012, «Είμαι Ελληνίδα», προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο κοινό. Λίγο αργότερα, η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή ως συμπαρουσιάστρια του Θανάση Αυγερινού, αποτελώντας την έκπληξη της βραδιάς, όπως είχε προαναγγελθεί από τους διοργανωτές της εκδήλωσης της Μαρίας Καρυστιανού. Η Κατερίνα Μουτσάτσου δήλωσε πως είναι τιμή της να συμμετέχει στην προσπάθεια, υπενθυμίζοντας μέσα από την αναφορά της στο παλιό της βίντεο ότι τα μεγάλα ζητήματα της χώρας παραμένουν επίκαιρα και ζητούν άμεση αντιμετώπιση.

Πάντως μέχρι και πριν από έναν χρόνο, η κ. Μουτσάτσου σε διαδικτυακές εκπομπές με τον κ. Καζάκη είχε τον τίτλο «στέλεχος του ΕΠΑΜ».