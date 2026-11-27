«Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω». Με αυτές τις λέξεις η Κατερίνα Νοτοπούλου περιέγραψε τα συναισθήματά της για τον Πασχάλη Τσαρούχα, κάνοντας μια σπάνια εξαίρεση στην επιλογή της να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Καλεσμένη του Δήμου Βερύκιου στο podcast RAW, μίλησε για την παραίτησή της από τη Βουλή, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή της στον χώρο της ψυχικής υγείας. Η συζήτηση, ωστόσο, πέρασε και σε πιο προσωπικά μονοπάτια, με την ίδια να μιλά για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της και το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.

«Νιώθω ευτυχισμένη αυτή την περίοδο της ζωής μου. Όταν είμαστε με έναν άνθρωπο που αγαπάμε και μας αγαπάει, όταν έχουμε ψυχική ισορροπία… δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κόστος. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για αυτό. Με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου…», ανέφερε αρχικά.

Στην ερώτηση αν θα ήθελε να αποκτήσει παιδί, απάντησε: «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση. Νομίζω είναι ό,τι φέρει η ζωή, ό,τι φέρει η σχέση. Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή».

Η Κατερίνα Νοτοπούλου δεν έκρυψε, πάντως, την αμηχανία που αισθάνεται όταν καλείται να μοιραστεί δημόσια τόσο προσωπικά συναισθήματα.

«Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη με αυτό και νιώθω και άβολα και αμήχανα. Τολμώ να πω ότι δεν μου είναι και ευχάριστο να συζητάω δημόσια γι’ αυτό. Από την άλλη μεριά… Όλα είναι βαθιά σε αυτή τη σχέση. Τα νοήματα και τα συναισθήματα», εξομολογήθηκε.

Η ανάρτηση που αποκάλυψε τη σχέση τους

Ήταν τον Οκτώβριο του 2026 όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μια κοινή φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου, κάνοντας γνωστή τη σχέση τους.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», είχε γράψει ο ηθοποιός, με εκείνη να του απαντά με δύο μόλις λέξεις: «Όλα μαζί…».

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του ζευγαριού περιλαμβάνουν μετακινήσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κύπρο. Η Κατερίνα Νοτοπούλου εργάζεται στην πρωτεύουσα πάνω σε ένα project που συνδέεται με την επιστημονική της ιδιότητα ως ψυχολόγου, ενώ στην Κύπρο πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της σειράς «Μπλε Ώρες», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας. Εκεί έχουν βρεθεί αρκετές φορές μαζί.