Η Ρώμη ήταν ο πρώτος διεθνής σταθμός για τη «Λυσιστράτη» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν έχασε την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία μέσα κι έξω από τη σκηνή. Ανάμεσα στις πρόβες και τις παραστάσεις, βρήκε χρόνο να γνωρίσει την ιταλική πρωτεύουσα και να μοιραστεί στιγμές από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η «Λυσιστράτη» έκανε την πρώτη της στάση στην Ιταλία

Η παράσταση παρουσιάστηκε στο ιστορικό Teatro Romano di Ostia Antica, στο πλαίσιο του Ostia Antica Festival, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς περιοδείας του έργου του Αριστοφάνη.

Για την ηθοποιό, το ταξίδι δεν ήταν μόνο μια ακόμη επαγγελματική υποχρέωση, αλλά και μια ευκαιρία να βρεθεί σε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Βόλτες, εικόνες και... ιταλικές γεύσεις

Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, η Κατερίνα Παπουτσάκη έδωσε μια μικρή γεύση από όσα έζησε στη Ρώμη. Περιηγήθηκε στα γραφικά σοκάκια της πόλης, επισκέφθηκε γνωστά αξιοθέατα και δεν παρέλειψε να δοκιμάσει παραδοσιακές ιταλικές γεύσεις.

Στις εικόνες εμφανίζεται χαμογελαστή και χαλαρή, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή ενός ταξιδιού που συνδύασε δημιουργία, πολιτισμό και καλοκαιρινή διάθεση. Μετά τη στάση στην Ιταλία, η «Λυσιστράτη» συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδεία με επόμενους σταθμούς σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.