Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν απαγορεύεται ο έρωτας για μια 47χρονη, χωρισμένη μητέρα»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν μετά τον χωρισμό της, στην θέση που έχει πλέον ο έρωτας στη ζωή της, αλλά και στην σχέση με τα παιδιά της.

«Οι γιοι μου έχουν έξι χρόνια διαφορά και μεταξύ τους έχουν απίθανη σχέση και πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μεγαλώνουν και εξελίσσονται πανέμορφα. Ο Μάξιμος βέβαια είναι τώρα στην εφηβεία. Αλλά έχουμε πολύ καλές βάσεις επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να σου πει το παιδί σου ψιθυριστά στο αυτί: «Μαμά, νιώθω υπέροχα που μπορώ να σ’ τα λέω όλα». Εύχομαι να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί η δύσκολη εφηβεία ακολουθεί πιο μετά.

Είμαι διαλλακτική και ταυτόχρονα πολύ ανοιχτή στο να ακούω. Είμαι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να βάλει όρια στους άλλους στο ευρύτερο περιβάλλον του. Με τα παιδιά μου θεωρώ ότι τα έχω πάει αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Η οριοθέτηση είναι παντρεμένη με πολλή συζήτηση, επικοινωνία και αιτιολόγηση. Έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αλήθειας» εξήγησε στο περιοδικό OK!

Αν απαγορεύεται ο έρωτας για μια μητέρα, χωρισμένη, στα 47 της με δύο παιδιά; «Όχι βέβαια, γιατί να απαγορεύεται; Απλώς είναι πρακτικά πιο δύσκολο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα χώρου και χρόνου. Επίσης, υπάρχουν πια άλλες προτεραιότητες, με πιο βασική τα παιδιά μου» παραδέχεται η ηθοποιός.

Όσο για το πώς κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά τον χωρισμό; «Αρχικά πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση και δημιουργία. Δεν το βάζω κάτω εύκολα. Είμαι μαχήτρια γενικά. Έχω έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης» εξομολογήθηκε.