Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα παντρευόμουν ξανά γιατί δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά»

Για την πολύτιμη σχέση που έχει με τους γιους της, τον χωρισμό των γονιών της, αλλά και για το αν σκέφτεται να παντρευτεί ξανά μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Τα παιδιά μου είναι αυτά και είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά. Απολαμβάνω την παρέα τους, περνάμε τέλεια οι τρεις μας. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τους αρέσουν οι βόλτες, όπως και στη μαμά τους, πάνε παντού, έχουν καλομάθει. Έχουμε πολύ έντονη κοινωνική ζωή, είμαστε πολύ καλή ομάδα» εξήγησε.



Και συνέχισε: «Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό με ξεκουράζει. Με ξεκουράζει το γεγονός ότι είμαστε καλύτερα από ποτέ ψυχολογικά και το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Όταν βλέπεις τα παιδιά σου χαρούμενα και σε ισορροπία, είσαι και εσύ πολύ δυνατός. Είναι 7 και 13, τα πάνε πάρα πολύ καλά παρόλο τα 6 χρόνια που έχουν διαφορά. Είναι πάρα πολύ στοργικοί ο ένας με τον άλλον, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τσακωμοί»

Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν 6 ετών. «Μεταξύ τους τα πήγαιναν χάλια και εκεί υπήρξε ένα ζήτημα για κάποια χρόνια... μετά το βρήκαν. Ο καθένας ξεχωριστά υπέροχος, αλλά μαζί δεν γινόταν.

Οι χωρισμένοι γονείς πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Πρέπει να προφυλάσσουμε και να κρατάμε το βάθρο που αναλογεί στον καθένα. Είμαστε άνθρωποι, θα γίνουν λάθη...» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.