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Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε η Βούλα Πατουλίδου μετά τις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς που σημειώθηκαν σε κατοικίες που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Η πρώην Ολυμπιονίκης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή βίας και όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να τη δικαιολογήσουν.

Η αιχμηρή ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου

Στο μήνυμά της χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Για κοίτα, ρε, κάτι φίδια που σέρνονται στο σκοτάδι και σκορπάνε γκαζάκια...».

Παράλληλα, τόνισε πως όσοι επιτίθενται σε σπίτια οικογενειών δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται «αγωνιστές», υπογραμμίζοντας ότι ο πραγματικός αγώνας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και όχι η πρόκληση φόβου.

«Οι γενναίοι δεν φοράνε κουκούλες»

Η Βούλα Πατουλίδου ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή της, η βία δεν αποτελεί πολιτική πράξη αλλά πράξη δειλίας.

«Οι γενναίοι δεν φοράνε κουκούλες. Οι γενναίοι δεν διαλέγουν τη νύχτα. Οι γενναίοι δεν τρομοκρατούν παιδιά και οικογένειες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες στρέφονται κατά της δημοκρατίας και όχι υπέρ αυτής.

Το μήνυμα κατά της βίας

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η πρώην Ολυμπιονίκης επικαλέστηκε λόγια του Μάνου Χατζιδάκι, σημειώνοντας ότι το «τέρας» δεν είναι μόνο εκείνος που διαπράττει τη βία, αλλά και όσοι την ανέχονται ή αναζητούν δικαιολογίες για να την εξηγήσουν.

«Έτσι μεγαλώνουν τα τέρατα. Με τις σιωπές μας. Με τις εκπτώσεις μας. Με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά», έγραψε, καταλήγοντας πως η Ελλάδα τιμά όσους προστατεύουν τη ζωή και όχι όσους επιλέγουν τον δρόμο της βίας.