Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν βάζω σωστά τα όρια μου – δέχομαι περισσότερα απ' όσα πρέπει»

Μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις των τελευταίων μηνών παραχώρησε στη Real Life και τη Μαρίνα Τσικλητήρα. η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία αυτό το καλοκαίρι πρωταγωνιστεί ως Μυρρίνη στη θεατρική παράσταση «Λυσιστράτη» του ΚΘΒΕ.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, τις αρχές που προσπαθεί να εμφυσήσει στους δύο γιους της, αλλά και για μια δική της αδυναμία που, όπως παραδέχεται, συνεχίζει να τη δυσκολεύει.

Η αξία του σεβασμού και τα όρια που δυσκολεύεται να βάλει

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε ότι θέλει τα παιδιά της να μεγαλώσουν με αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός.

Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, ο σεβασμός προς τον ίδιο μας τον εαυτό είναι κάτι που ακόμη προσπαθεί να κατακτήσει.

«Συχνά είμαι πολύ καλύτερη με τους άλλους, δεν βάζω σωστά τα όριά μου και δέχομαι περισσότερα απ' όσα θα έπρεπε, σεβόμενη περισσότερο την επιθυμία των άλλων, δεν σέβομαι αρκετά τον εαυτό μου. », ανέφερε, παραδεχόμενη ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να προστατεύσει τον εαυτό της.

«Αναγεννιέμαι πολύ γρήγορα»

Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς, η ηθοποιός δηλώνει πως δεν επιτρέπει στις αρνητικές καταστάσεις να την κρατούν πίσω.

Όπως είπε, επιλέγει συνειδητά να στρέφει τη σκέψη της προς την αισιοδοξία, αναζητώντας πάντα τη θετική πλευρά της ζωής.

«Αναγεννιέμαι πολύ γρήγορα, κατευθύνω τη σκέψη μου σε πιο αισιόδοξα μονοπάτια και αλλάζω την κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αυτή η στάση είναι που τη βοηθά να συνεχίζει δυναμικά, ακόμη και μετά από δύσκολες στιγμές.

Η ζωή, η αισιοδοξία και οι γιοι της

Η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν έκρυψε την αγάπη που νιώθει για τη ζωή, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να τη ζει με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχε στα νεανικά της χρόνια.

«Είμαι πάρα πολύ κεφάτη! Αυτό με σώζει.. Αγαπώ τρομερά τη ζωή. Έχω λαχτάρα γι' αυτήν, σαν να είμαι έφηβη. Είμαι αισιόδοξη και προσπαθώ πάντα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.», είπε, περιγράφοντας τη φιλοσοφία που τη συνοδεύει σε κάθε νέο ξεκίνημα.

Κλείνοντας, στάθηκε και στη σχέση ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο και την εξωτερική εικόνα ενός ανθρώπου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πραγματική ομορφιά πηγάζει από όσα κουβαλά ο καθένας μέσα του.

«Αν το μέσα μας είναι σωστά δομημένο και γεμάτο από αγάπη και φως, μπορεί αυτό το φως να το εκπέμψει..»