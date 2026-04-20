Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τριάμιση χρόνια»

Για τον χωρισμό της με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά, και τα τελευταία τρία χρόνια… εργένικης ζωής μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα». «Το θέμα για μένα σε αυτή τη φάση είναι να ζούμε το παρόν, να περνάμε όμορφα, χωρίς τοξικές συμπεριφορές και γενικώς να είμαστε χαρούμενοι. Έχω περάσει και μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τριάμιση χρόνια, οπότε είναι τώρα η φάση που σιγά - σιγά βρίσκω κι εγώ τους ρυθμούς μου, τις ισορροπίες με τα παιδιά με τη δουλειά… Θέλει προσπάθεια όλο αυτό και τώρα πια αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Νιώθω πολύ χαρούμενη και περήφανη. Η προσπάθεια αυτή δεν σταματάει ποτέ. Με τον Μαξιμούλη περνάμε μια περίοδο εφηβείας, είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε κοινούς κώδικες επικοινωνίας, είμαστε πολύ δεμένοι ο ένας με τον άλλον και συζητάμε, αναλύουμε, αισθάνομαι ότι με εμπιστεύεται. Η λέξη- κλειδί σε όλα τα πράγματα και πόσω μάλλον στη σχέση γονιού - παιδιού είναι η αποδοχή!

«Υπάρχει έλλειψη αφοσίωσης»

«Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που λέμε καιρό μαζί! Είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη και σύνθετη η ζωή μας. Παρατηρώ μια δυσκολία στις σχέσεις, οι άνθρωποι κάπως έχουν αλλάξει. Όλη αυτή η ιστορία με το ίντερνετ, το Instagram, με όλη αυτή την ευκολία του δεν μου κάνεις εσύ, να έρθει ο επόμενος και τόσο γρήγορα.

Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι μιλούν με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Υπάρχει έλλειψη αφοσίωσης, συγκέντρωσης. Αυτή η διάσπαση προσοχής υπάρχει και στις σχέσεις».