Κατερίνα Παπουτσάκη: «Πονούσα, έκλαιγα, δεν με έπιανε κανένα φάρμακο, καμία αγωγή»

Έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε που η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη δραματική σειρά του ALPHA «Έχω ένα μυστικό» κι όμως δεν μπορεί ακόμη και σήμερα να ξεχάσει το πόσο μαύρη ήταν εκείνη η εποχή! «Όταν έπαιξα την Αλίκη, ήμουν 28 χρόνων και δούλευα ήδη από τα 19 μου. Πριν από εκείνο το σίριαλ είχα μια καριέρα οκτώ χρόνων στο θέατρο και στην τηλεόραση. Είχα κάνει άπειρες δουλειές. Δούλευα χειμώνα - καλοκαίρι. Είχα παίξει σε πολλά σίριαλ, στον «Κόκκινο κύκλο», στις «Αέρινες σιωπές», στην «Απλή μέθοδο των τριών». Είχα μια πορεία που κάπως σαν να σβήστηκε», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ.

«Βγαίνει στις εκπομπές και παριστάνει την Αλίκη»

«Υπήρχε τότε μια πολύ αυστηρή στάση απέναντί μου. Ύστερα από εκείνη τη σειρά σταμάτησα από την τηλεόραση. Ήξερα πως όποια επιλογή και να έκανα, θα ήταν στον απόηχο εκείνης της ιστορίας και δεν θα πήγαινε καλά. Τότε τα περισσότερα σίριαλ που μου πρότειναν ήταν κομεντί. Είπα «όχι» σε οτιδήποτε που με τα εκφραστικά μου μέσα μπορεί να παρέπεμπε στο ταμπεραμέντο του προηγούμενου ρόλου. «Αυτό κάνει και στη ζωή της. Βγαίνει στις εκπομπές και παριστάνει την Αλίκη», έλεγαν τότε. Ενόχλησε τόσο πολύ η επιλογή μου να κάνω εκείνον τον ρόλο που θεώρησαν ότι πρέπει να με σκοτώσουν κάπως.

Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Είχα τεράστιο θέμα με τα ψυχοσωματικά μου. Πονούσα, έκλαιγα. Δεν με έπιανε κανένα φάρμακο, καμία αγωγή. Όλο αυτό έφτιαξε όταν τέλειωσε το σίριαλ. Έγινα πασίγνωστη μέσω της σειράς, αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου. Μου έλεγαν: «Το θέμα είναι ότι όλοι ξέρουν το όνομά σου» και απαντούσα: «Δεν με νοιάζει». Δεν ήταν αυτό που αναζητούσα. Έτσι, πήρα τις αποστάσεις μου και βγήκα πιο δυνατή».