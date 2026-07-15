Κατερίνα Παπουτσάκη: «Τελευταία με φλερτάρουν γυναίκες, νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι πολύ γλυκό»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε πως το φλερτ που δέχεται στη ζωή της αυτή την περίοδο προέρχεται από γυναίκες και δεν ντρέπεται να το πει. «Τελευταία με φλερτάρουν πολύ γυναίκες με ωραίο τρόπο. Είναι πολύ γοητευτικό. Νιώθω λίγο άβολα, αλλά είναι πολύ γλυκό», είπε στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

«Δεν με θέλεις μία, δεν σε θέλω δέκα»

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως έχει κάνει λάθος επιλογές στα ερωτικά της και παραδέχτηκε πως ένας νέος έρωτας δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της. «Δεν θέλω να ερωτευτώ σύντομα, θέλω αυτή την ηρεμία αν και είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς ερωτεύομαι. Έχω κάνει πολλά λάθη σε αυτόν τον τομέα, στις επιλογές μου. Έχω και ανεκπλήρωτους έρωτες, δεν κράτησε πολύ, δεν μπορώ να μιζεριάζω σε μια κατάσταση. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου: δεν με θέλεις μία, δεν σε θέλω δέκα! Τέσσερις φορές έχω ερωτευτεί πολύ στη ζωή μου και κατέληξαν σε σχέσεις».

«Ήθελα να ισχύσει το για πάντα»

Η Παπουτσάκη αναφέρθηκε και στο πόσο διαφορετικό είναι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι που έχει παιδιά, σε σχέση με ένα άλλο που δεν έχει. «Δεν έχει καμία σχέση ο χωρισμός όταν έχεις παιδιά. Όταν παίρνεις την απόφαση σκέφτεσαι τα παιδιά σου, αλλά αν πρέπει να συμβεί, θα συμβεί και εκεί πρέπει να το διαχειριστείς και είναι ένα έξτρα δύσκολο κεφάλαιο και ουσιαστικά ποτέ δεν χωρίζεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πάντα θα είναι ο πατέρας των παιδιών σου. Εγώ από τη στιγμή που έκανα παιδιά, ήθελα να ισχύσει το για πάντα, παρόλο που στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολο. Το πίστεψα, ήμουν σ’ αυτή τη σελίδα. Ήμουν εκεί 100%. Τελικά δεν λειτούργησε».