Κατερίνα Παπουτσάκη: «Το να μεγαλώνεις έχει πλάκα - Δεν έχω παράπονο από το φλερτ»

Την Κατερίνα Παπουτσάκη φιλοξένησε η εκπομπή «Το Πρωινό», η οποία αναφέρθηκε στην συμμετοχή της στο «YFSF» αλλά και στη σχέση με τους γιους της και τον χρόνο που περνάει.

«Δεν κάνω παρεμβατικά πράγματα στο πρόσωπό μου σε καμία περίπτωση, γιατί δε μου αρέσει καθόλου. Φροντίζω τον εαυτό μου σίγουρα. Έχει πλάκα το να φροντίζεις τον εαυτό σου περισσότερο. Μπαίνεις και σε μία διαδικασία να φροντίσεις και να οριοθετήσεις αυτό που συμβαίνει και μέσα σου. Καταλαβαίνω σίγουρα, ότι είμαι πάρα πολύ καλά μέσα μου. Το να μεγαλώνεις έχει πλάκα, είναι ωραίο» εξήγησε.

Δέχεται φλερτ όπως παραδέχθηκε και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω παράπονο από το φλερτ γενικά, μια χαρά νιώθω, αισθάνομαι ωραία. Νιώθω ζωντανή, παρούσα στη στιγμή».

Μιλώντας για τις μεγάλες αγάπες της ζωής της εξομολογήθηκε: «Ο Μάξιμος είναι 13 ετών, ο Κίμωνας είναι επτά. Δεν κάνω περιοδείες από τότε που έκανα παιδιά, τώρα θα είναι πολύ λίγες οι παραστάσεις και οι περισσότερες θα είναι στην Αθήνα. Στην Επίδαυρο και στην Κύπρο θα είναι μαζί μου. Είμαι μια κανονική μαμά. Γενικά τα πάμε πολύ καλά με τους γιους μου.

Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, πολύ καλή σύνδεση. Αισθάνομαι ότι με σέβονται και τους σέβομαι. Σέβομαι πολύ την προσωπικότητά τους, την αφουγκράζομαι και είμαι εκεί γι' αυτούς και τους αποδέχομαι. Η αγένεια είναι κάτι που με εκνευρίζει. Δεν είναι αγενείς αλλά όταν λίγο πάει να συμβεί αυτό...».