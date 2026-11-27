Με λόγια που συγκίνησαν, μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, για πρώτη φορά μετά την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα. Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατό του, η τραγουδίστρια εξέφρασε την θλίψη της, ενώ τόνισε πως δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να μιλάει άλλο για τον χαμό του πατέρα της.

Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 27/11 στο πλατό της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που διανύει, αποκαλύπτοντας τον καθημερινό αγώνα που δίνει για να διαχειριστεί το πένθος της.

«Ξέρω ότι θέλεις να με ρωτήσεις, αλλά επειδή παλεύω πάρα πολύ καθημερινά να μη βυθίζομαι στη θλίψη μου, γιατί έχω μέσα μου πολλή θλίψη, αλλά τα παιδάκια μου, οι δουλειές, η Minos EMI, η εταιρεία μου που είναι δίπλα μου σε όλα και κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα, είναι σαν να με… όχι αποπροσανατολίζουν, σαν να με τραβάνε λίγο προς το φως.

Και δεν σκέφτομαι και δεν πέφτω σε αυτή τη θλίψη που θα ήθελα. Οπότε δίνω αγώνα. Δε θα ήθελα. Έχω έρθει να χαμογελώ», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Στικούδη.