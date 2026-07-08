Κατερίνα Βρανά: «Το βράδυ δεν βλέπω σχεδόν καθόλου – χρειάζομαι βοηθό»

Η Κατερίνα Βρανά άνοιξε την καρδιά της σε μια από τις πιο ειλικρινείς συνεντεύξεις των τελευταίων χρόνων, μιλώντας για τις μόνιμες συνέπειες της σοβαρής περιπέτειας υγείας που βίωσε, αλλά και για τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην καθημερινότητά της.

Η γνωστή stand-up comedian και ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στον Γιάννη Βίτσα και το περιοδικό Hello, με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» και περιέγραψε πώς η ζωή της άλλαξε μετά το σηπτικό σοκ που υπέστη στη Μαλαισία πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Δεν λυπάται τον εαυτό της

Παρά τις δυσκολίες, η Κατερίνα Βρανά ξεκαθάρισε πως δεν θέλει ο κόσμος να τη λυπάται. Όπως είπε, ο αυτοσαρκασμός αποτελεί για εκείνη τρόπο ζωής και τη βοηθά να αντιμετωπίζει όσα πέρασε με δύναμη.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι αισθάνεται πως είχε και η ίδια ευθύνη, καθώς επί μήνες αγνοούσε τα προειδοποιητικά σημάδια που της έστελνε ο οργανισμός της πριν από το σοβαρό περιστατικό στη Μαλαισία.

«Τα έξοδα είναι τεράστια»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, αφού οι ανάγκες της καθημερινότητάς της παραμένουν αυξημένες.

Όπως εξήγησε, χρειάζεται καθημερινή βοήθεια, καθώς η όρασή της δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

«Το βράδυ δεν βλέπω σχεδόν καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι δυσκολεύεται να υπολογίσει αποστάσεις και να κινηθεί με ασφάλεια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία βοηθού.

Παράλληλα, συνεχίζει φυσικοθεραπείες και λογοθεραπείες, ενώ σημείωσε ότι, παρότι εργάζεται αδιάκοπα, δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει οικονομική ασφάλεια.

Η στήριξη και οι ανασφάλειες

Η Κατερίνα Βρανά θυμήθηκε πως τον πρώτο χρόνο μετά την περιπέτεια υγείας της στάθηκαν δίπλα της η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί της, μια στήριξη που, όπως είπε, της έδωσε μεγάλη ψυχολογική δύναμη.

Δεν έκρυψε, όμως, ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες εμφανίζονται στις προσωπικές της σχέσεις. Όπως εξομολογήθηκε, η εικόνα που έχει πλέον για τον εαυτό της έχει αλλάξει σημαντικά, κάτι που επηρεάζει την αυτοπεποίθησή της.

Παρόλα αυτά, αποκάλυψε ότι η σχέση που έκανε μετά την περιπέτεια υγείας της λειτούργησε θετικά, καθώς ο σύντροφός της δεν αντιμετώπισε ποτέ ως εμπόδιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα.

Η ίδια συνεχίζει να δίνει καθημερινά τη δική της μάχη, επιλέγοντας να μιλά με ειλικρίνεια για όσα βιώνει και να στέλνει το μήνυμα ότι η ζωή μπορεί να συνεχιστεί, ακόμη και μετά από μια τόσο μεγάλη δοκιμασία.