Κατερίνη: Ανετράπη λέμβος στην Ολυμπιακή Ακτή - Σώοι οι επιβαίνοντες

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών υπηκόων Σερβίας την Παρασκευή (3/7), οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που ανετράπη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης.

Οι τρεις επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του σκάφους, ωστόσο εντοπίστηκαν άμεσα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης, που έσπευσαν στο σημείο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Στη συνέχεια, η λέμβος ανελκύστηκε και μεταφέρθηκε στη στεριά με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού σκάφους.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ