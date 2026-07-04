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Κατερίνη: Νεκρή με τραύμα στο μέτωπο βρέθηκε 50χρονη στο σπίτι της πεθεράς της

Η άτυχη γυναίκα επισκεπτόταν καθημερινά το σπίτι για να φροντίζει την πεθερά της.

Φωτο αρχείου: Intime
Φωτο αρχείου: Intime
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Σορός γυναίκας 50 ετών εντοπίστηκε στη μία το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, μέσα στο σπίτι της πεθεράς της την οποία φρόντιζε και επισκεπτόταν καθημερινά στην περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής για τα ευρήματα στον συγκεκριμένο χώρο. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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