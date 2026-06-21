Κατερίνη: Συνελήφθη «μαϊμού» αστυνομικός - Ζήτησε να του παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες, Σάββατο 20 Ιουνίου, στην Κατερίνη και κατηγορείται για τέσσερις τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα που έγιναν σε διάφορες περιοχές της Πιερίας το τελευταίο 20ήμερο.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε έναν άνδρα στην Κατερίνη, προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι θέλει να προστατέψει τον ίδιο και την περιουσία του. Για αυτόν τον λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην οικία του και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του που θα πήγαινε να τα παραλάβει.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο άνδρας ο οποίος θα παραλάμβανε τα χρήματα και συνελήφθη. Από την έρευνα, προέκυψε πως ο ίδιος και συνεργοί του κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν τέσσερις ανθρώπους αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του συλληφθέντα όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.