Τμήμα κατοικίας κατέρρευσε το πρωί της Κυριακής (29/11) στην περιοχή του Κορωπίου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Εξαιτίας του περιστατικού αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κύπρου, από το ύψος της οδού Γ. Πρίφτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την κατάρρευση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένα άτομο εγκλωβισμένο στα συντρίμμια.