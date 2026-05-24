Κατέρρευσε 45χρονος αθλητής κατά τη διάρκεια του 9ου Πλαστήριου Δρόμου Καρδίτσας

Στο πένθος βυθίστηκε η γιορτή του αθλητισμού που διοργανώθηκε για 9η φορά στην Καρδίτσα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net, ένας δρομέας που συμμετείχε στον Πλαστήριο Δρόμο, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα χάνοντας τις αισθήσεις του.

Συναθλητές του και άτομα που ήταν επιφορτισμένα με το κομμάτι των πρώτων βοηθειών έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας. Εκεί παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.



Τα δυσάρεστα νέα ανακοινώθηκαν από τους διοργανωτές στον χώρο της πλατείας Πλαστήρα και ακυρώθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, όλες οι υπόλοιπες εκδηλωσεις.

