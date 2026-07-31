Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Σικελία: Αγωνία για τους αγνοούμενους- Επιχείρηση διάσωσης στα χαλάσματα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη Μεσίνα της Σικελίας, όταν πολυκατοικία κατέρρευσε ξαφνικά, εγκλωβίζοντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στη συνοικία Πιστουνίνα (Pistunina), σε κτίριο τριών ορόφων, το οποίο φιλοξενούσε τόσο διαμερίσματα όσο και εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο έπειτα από κλήσεις συγγενών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με δεκάδες πυροσβέστες, ειδικές ομάδες απεγκλωβισμού, εκπαιδευμένους σκύλους, drones, καθώς και μονάδες ορεινών και σπηλαιοδιασωστών να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας ή περισσότεροι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Τα πιθανά αίτια της κατάρρευσης

Ο δήμαρχος της Μεσίνα, Φεντερίκο Μπαζίλε, δήλωσε ότι ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η έκρηξη φιάλης αερίου, η οποία ενδέχεται να προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.

Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα και το ενδεχόμενο στατικής αστοχίας, καθώς στο ισόγειο του κτιρίου πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης.

Η Εισαγγελία της Μεσίνα έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ εισαγγελικοί λειτουργοί βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.