Ελλάδα Αιγάλεω Φωτιά Πυροσβεστική Εργοστάσια

Κατέρρευσε πλήρως η οροφή του εργοστασίου στο Αιγάλεω - Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που προκάλεσε η φωτιά, κατέπεσε η οροφή του κτιρίου.

πηγή: Orange Press Agency
πηγή: Orange Press Agency
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Για πάνω από 24 ώρες συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο εργοστάσιο επί της Ορφέως στο Αιγάλεω.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες (Τετάρτη 23/6) λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι και κινητοποίησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που προκάλεσε η φωτιά, κατέπεσε η οροφή του κτιρίου, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες, ενώ καταγράφονταν καταρρεύσεις και κατά τη νύχτα, οπότε και συνεχίστηκε αδιάκοπα η επιχείρηση.

Το απόγευμα της Τετάρτης, στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το drone του Orange Press Agency, η οροφή έχει υποχωρήσει και υπάρχει κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερης κατάρρευσης, για αυτό και οι πυροσβέστες ενεργούν με όλα τα όλα τα μέτρα προστασίας.

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Ελλάδα Αιγάλεω Φωτιά Πυροσβεστική Εργοστάσια

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