«Κατεβάζουν ρολά» οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση - Πότε προχωρούν σε 24ωρη απεργία

Σε τροχιά απεργιακών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος του επισιτισμού και του τουρισμού, καθώς η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Η κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας για τον τουριστικό κλάδο, με τους εργαζόμενους να θέτουν στο προσκήνιο μια σειρά από εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα.

Στο πλαίσιο της απεργίας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα από τα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βασικές διεκδικήσεις είναι οι εξής: