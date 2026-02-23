Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς γιορτάζουν τα 12 ζώδια τα Κούλουμα;

Μία διαφορετική «Δευτέρα» μόλις ξεκίνησε, από αυτές που δεν γκρινιάζουμε για την έναρξη της εβδομάδας, αλλά απολαμβάνουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Για σήμερα Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, τα άστρα μας προτρέπουν να απολαύσουμε παραδοσιακά τα κούλουμα, αφήνοντας πίσω μας την ένταση των τελευταίων ημέρων! Η Σελήνη από το ζώδιο του Ταύρου δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για το παραδοσιακό τραπέζι, δίνοντας έμφαση στις αισθήσεις, τις γεύσεις και την ανάγκη μας για σταθερότητα και ζεστασιά. Είναι μια ημέρα που η ποιότητα υπερέχει της ποσότητας, είτε πρόκειται για τα εδέσματα της Σαρακοστής είτε για τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας.

Τα εξαιρετικά εξάγωνα της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από το ζώδιο των Ιχθύων προσφέρουν συζητήσεις τρυφερές, οι εξομολογήσεις έρχονται αβίαστα και η επικοινωνία αποκτά ένα βάθος που μας ανακουφίζει ψυχολογικά. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθουμε κοντά με πρόσωπα που μας προσφέρουν ασφάλεια και να μοιραστούμε λόγια καρδιάς. Ωστόσο, καθώς οδεύουμε προς το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Υδροχόο μας υπενθυμίζει να είμαστε προσεκτικοί. Η κούραση της ημέρας ή οι διαφορετικές απόψεις μέσα σε μεγάλες παρέες μπορεί να φέρουν ξαφνικούς εκνευρισμούς. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, αποφύγετε τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και εστιάστε στη γαλήνη που προσφέρει η φύση και η καλή παρέα.

Τα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες και οι Ταύροι, Παρθένοι Αιγόκεροι.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Μέρα απόλαυσης!

Η Σελήνη από τον Ταύρο σήμερα Καθαρά Δευτέρα σου ξυπνά όλες τις αισθήσεις και σε παρακινεί φίλε μου Κριέ να απολαύσεις τα Σαρακοστιανά εδέσματα, κάνοντας ποιοτικές επιλογές ανθρώπων και δραστηριοτήτων για αυτή την ημέρα! Το εξάγωνο Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τον Ιχθύ σε βοηθά να καθαρίσει το μυαλό σου από δυσάρεστες σκέψεις, ενώ έχεις επικοινωνίες ουσίας αυτή την ημέρα και στα αισθηματικά! Το απόγευμα η Σελήνη από τον Ταύρο σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη από τον Υδροχόο – προσοχή στους εκνευρισμούς με άτομα του κοινωνικού κύκλου!

AstroTip: Διατήρησε αποστάσεις ασφαλείας από φασαριόζους ανθρώπους που δεν έχεις κοινά σημεία!

Ταύρος – Πρωταγωνιστής στο Σαρακοστιανό Τραπέζι

Αγαπητέ Ταύρε, η Καθαρά Δευτέρα σου ανήκει ολοκληρωτικά, καθώς η Σελήνη κινείται στο δικό σου ζώδιο και σε κάνει τον απόλυτο οικοδεσπότη της ημέρας! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη φέρνει γλυκές κουβέντες, εξομολογήσεις και μια υπέροχη επικοινωνία με άτομα που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Η μέρα προσφέρεται για να ευχαριστηθείς τις γεύσεις και την καλή παρέα. Ωστόσο, το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη μπορεί να φέρει μια ξαφνική ένταση λόγω παρεξήγησης με κάποιο άτομο που εκτιμάς αρκετά διατήρησε χαλαρούς τόνους.

AstroTip: Μην αφήσεις πείσματα της στιγμής να σου χαλάσουν την ηρεμία. Εστίασε στην απόλαυση και άφησε τους άλλους να λένε τα δικά τους!

Δίδυμοι – Ηρεμία και Ψυχική Ανάταση

Φίλε Δίδυμε, η Καθαρά Δευτέρα σε βρίσκει σε μια πιο εσωτερική και χαλαρή φάση, καθώς η Σελήνη στον Ταύρο σε καλεί να αποφορτιστείς από τη φασαρία των προηγούμενων ημερών. Το εξάγωνο με τον Ερμή και την Αφροδίτη σου χαρίζει μια "μαγική" διαίσθηση και ίσως κάποιες παρασκηνιακές επαφές ή συζητήσεις που σε γεμίζουν χαρά και ανακούφιση. Είναι η ιδανική μέρα για να ξεκουραστείς πραγματικά. Πρόσεξε όμως το απόγευμα, καθώς το τετράγωνο με τον Άρη μπορεί να φέρει κάποια νευρικότητα και ανησυχία σκεπτόμενος τα επαγγελματικά ζητήματα που εκκρεμούν ή μια κοινωνική υποχρέωση που σε πιέζει.

AstroTip: Δώσε προτεραιότητα στη δική σου γαλήνη. Ένας περίπατος στη φύση μακριά από πολύ κόσμο θα κάνει θαύματα για τη διάθεσή σου!

Καρκίνος – Παρέες και Χαρταετοί

Καρκίνε μου, για σένα η Καθαρά Δευτέρα είναι η απόλυτη ευκαιρία να βρεθείς με φίλους και να γίνεις μέλος μιας μεγάλης, χαρούμενης παρέας! Η Σελήνη στον Ταύρο σε εξάγωνο με τον Ερμή και την Αφροδίτη ευνοεί τις ομαδικές εξορμήσεις και τις συζητήσεις που ανοίγουν την καρδιά σου. Θα νιώσεις ότι περιβάλλεσαι από ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν και σε στηρίζουν. Το απόγευμα όμως, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη θέλει προσοχή, γιατί διακρίνεις ότι όλη την ημέρα υπέρβαλλες σε έξοδα και φαγητό.

AstroTip: Μην μπαίνεις σε παιχνίδια εξουσίας και μην προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους. Μείνε με εκείνους που σε κάνουν να γελάς αληθινά!

Λέων – Κοινωνικές Υποχρεώσεις και Λάμψη

Λιοντάρι μου, η Καθαρά Δευτέρα σε βρίσκει σε ετοιμότητα να λάμψεις, καθώς η Σελήνη στον Ταύρο φωτίζει τον τομέα της κοινωνικής σου προβολής. Το εξάγωνο της με τον Ερμή και την Αφροδίτη σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις όμορφες επαφές, ίσως και με άτομα κύρους, ή να κλέψεις τις εντυπώσεις σε μια συγκέντρωση. Η επικοινωνία σου είναι γλυκιά και πειστική. Προς το απόγευμα όμως, το τετράγωνο Σελήνης-Άρη από τον Υδροχόο μπορεί να φέρει μια παρεξήγηση με τον σύντροφό σου ή έναν στενό συνεργάτη.

AstroTip: Απόφυγε τις υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους σήμερα. Η μέρα είναι για να περάσουμε καλά, όχι για να λύσουμε διαφορές που απαιτούν ψυχραιμία!

Παρθένος – Εξορμήσεις και Όμορφα Λόγια

Αγαπητέ Παρθένε, η Καθαρά Δευτέρα σε βρίσκει σε μια διάθεση να ανοίξεις τα φτερά σου και να βγεις έξω στη φύση και τηρήσεις τα έθιμα της ημέρας! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη σου χαρίζει επικοινωνιακή άνεση και σε φέρνει κοντά σε ανθρώπους που μοιράζονται μαζί σου τις ίδιες ιδέες. Είναι η ιδανική μέρα για μια σύντομη απόδραση ή μια ουσιαστική συζήτηση που θα σου δώσει έμπνευση για το μέλλον. Το απόγευμα όμως, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη μπορεί να φέρει κάποια εκνευρισμό στην καθημερινότητά σου ή μια μικρή αναποδιά στις μετακινήσεις σου.

AstroTip: Μην αφήνεις τις λεπτομέρειες να σου χαλάνε τη μεγάλη εικόνα. Απόλαυσε τη διαδρομή και μην βιάζεσαι να φτάσεις στον προορισμό σου!

Ζυγός – Αισθήσεις και Εσωτερική Ηρεμία

Φίλε Ζυγέ, σήμερα επικεντρώνεσαι στις βαθύτερες ανάγκες σου και στην ποιότητα των στιγμών σου. Η Σελήνη στον Ταύρο σου ξυπνά την ανάγκη για καλό φαγητό και συναισθηματική ασφάλεια. Το εξάγωνο της με τον Ερμή και την Αφροδίτη φέρνει τρυφερές επικοινωνίες και ίσως μια οικονομική ευκολία που σε κάνει να χαλαρώσεις. Το απόγευμα, ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη μπορεί να προκαλέσει μια ένταση στα ερωτικά σου ή μια ανησυχία για ένα ζήτημα που αφορά τα παιδιά.

AstroTip: Διατήρησε την ψυχραιμία σου και μην αντιδράς σπασμωδικά. Η μέρα απαιτεί να μείνεις επικεντρωμένος στην προσωπική σου ευεξία!

Σκορπιός – Σχέσεις στο Επίκεντρο

Σκορπιέ μου, η Καθαρά Δευτέρα φέτος για σένα είναι μια μέρα αφιερωμένη στους άλλους! Με τη Σελήνη απέναντί σου στον Ταύρο, επιδιώκεις τη συντροφικότητα και την αρμονία στις σχέσεις σου. Το εξάγωνο της με τον Ερμή και την Αφροδίτη σου επιτρέπει να εκφραστείς με γλυκύτητα και να λύσεις παρεξηγήσεις με τον σύντροφο ή τους φίλους σου. Προς το απόγευμα όμως, το τετράγωνο Σελήνης – Άρη από τον Υδροχόο μπορεί να φέρει μια κόντρα με ένα πρόσωπο της οικογένειας ή μια πίεση από το σπίτι.

AstroTip: Μην αφήνεις τα οικογενειακά βάρη να σου χαλάσουν το κέφι. Βάλε τα όριά σου με ευγένεια και απόλαυσε τη μέρα με την παρέα που εσύ επιλέγεις!

Τοξότης – Οργάνωση και Καλή Ζωή

Αγαπητέ μου Τοξότη, σήμερα η προσοχή σου στρέφεται στη φροντίδα του εαυτού σου και στη σωστή οργάνωση της ημέρας. Η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να απολαύσεις τις παραδόσεις με έναν πιο μεθοδικό τρόπο, ενώ το εξάγωνο της με τον Ερμή και την Αφροδίτη σε φέρνει πιο κοντά με την οικογένεια όπου υπάρχει αναθέρμανση σχέσεων και απολαμβάνεται όμορφες στιγμές. Το απόγευμα όμως, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη στον Υδροχόο μπορεί να φέρει βιασύνη στον λόγο σου ή εκνευρισμό μέσα από κάποια συζήτηση!

AstroTip: Πρόσεξε τι λες και πώς το λες τις απογευματινές ώρες. Η υπομονή θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις το όμορφο κλίμα της ημέρας!

Αιγόκερως – Χαρά και Δημιουργικότητα

Αιγόκερε μου, για σένα η Καθαρά Δευτέρα είναι μια μέρα γιορτής και απόλαυσης για σένα ! Η Σελήνη από τον Ταύρο σε ωθεί να παίξεις σαν παιδί, να διασκεδάσεις και να φλερτάρεις. Το εξάγωνο της με τον Ερμή και την Αφροδίτη φέρνει έμπνευση και όμορφες επαφές που σε ανανεώνουν ψυχολογικά, ενώ μία κοντινή μετακίνηση στην φύση θα λειτουργήσει αρκετά ενδυναμωτικά. Ωστόσο, το απόγευμα το τετράγωνο Σελήνης – Άρη μπορεί να φέρει μια ένταση για οικονομικά ζητήματα ή μια διαφωνία για τα έξοδα της ημέρας.

AstroTip: Μην αφήνεις τα υλικά ζητήματα να μπουν ανάμεσα σε σένα και τη διασκέδασή σου. Η αξία της στιγμής είναι ανώτερη από κάθε έξοδο!

Υδροχόος – Σπίτι και Οικογενειακές Παραδόσεις

Υδροχόε μου, η μέρα σε καλεί να επιστρέψεις στις ρίζες σου και να απολαύσεις τη ζεστασιά της οικογένειας. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη ευνοεί τις συζητήσεις μέσα στο σπίτι και φέρνει μια γλυκιά νοσταλγία. Αυτή την ημέρα είσαι και πιο ικανοποιημένος και σταθερός και στα οικονομικά σου, γεγονός που σε κάνει να αισθάνεσαι ηρεμία! Το απόγευμα όμως, με τον Άρη στο ζώδιό σου να σχηματίζει τετράγωνο με τη Σελήνη, η νευρικότητά σου θα είναι αυξημένη. Ίσως νιώσεις ότι οι δικοί σου σε πιέζουν ή ότι δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη σου για ελευθερία.

AstroTip: Προσπάθησε να είσαι πιο διαλλακτικός με τους οικείους σου. Η αποδοχή των άλλων είναι το κλειδί για να περάσεις μια ήρεμη Καθαρά Δευτέρα!

Ιχθύες – Επικοινωνία και Ζεστασιά

Αγαπητέ Ιχθύ, η Καθαρά Δευτέρα είναι μια υπέροχη μέρα για επικοινωνία και μικρές βόλτες που θα βελτιώσουν την διάθεσή σου! Η Αφροδίτη και ο Ερμής από το ζώδιό σου σε εξάγωνο με τη Σελήνη σε κάνουν εξαιρετικά γοητευτικό και επικοινωνιακό. Θα έχεις την ευκαιρία να πεις λόγια καρδιάς και να νιώσεις την ουσιαστική επαφή με τους γύρω σου. Ευνοούνται ιδιαίτερα οι γνωριμίες, τα φλερτ αλλά και η αναθέρμανση μίας παλιάς σχέσης! Προς το απόγευμα, το τετράγωνο Σελήνης – Άρη μπορεί να φέρει κάποια ανησυχία ή μια εσωτερική ένταση που δεν μπορείς να εξηγήσεις εύκολα.

AstroTip: Μην αφήνεις το παρασκήνιο ή κρυφές σκέψεις να σου χαλάνε τη διάθεση. Μίλησε για όσα νιώθεις και θα δεις ότι η ανταπόκριση θα σε ανακουφίσει!