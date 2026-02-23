Καθαρά Δευτέρα: Γιατί πετάμε χαρταετό και τι συμβολίζει το έθιμο

Η Καθαρά Δευτέρα ανοίγει κάθε χρόνο τη Σαρακοστή, την περίοδο νηστείας και πνευματικής προετοιμασίας που οδηγεί στο χριστιανικό Πάσχα. Το όνομά της παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την «κάθαρση»: την έναρξη της αποχής από τα μη νηστίσιμα τρόφιμα και, για όσους τηρούν αυστηρότερα, ακόμη και σε πιο περιορισμένη διατροφή τις πρώτες ημέρες.

Στην Ελλάδα, όμως, η μέρα έχει έναν ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα. Έξοδος στη φύση, λαγάνα και σαρακοστιανά – και φυσικά, ο ουρανός γεμίζει χρώματα από το πέταγμα του χαρταετού, ένα έθιμο που έχει περάσει από γενιά σε γενιά.

Από την Κίνα στην Ευρώπη: Η μακρινή ιστορία του χαρταετού

Ο χαρταετός δεν ξεκίνησε ως παιχνίδι. Οι πρώτες αναφορές για τη χρήση του συνδέονται με την Κίνα, όπου εμφανίζεται ήδη από την αρχαιότητα και αξιοποιήθηκε και για πρακτικούς σκοπούς (όπως σήματα και εφαρμογές στρατιωτικού τύπου), πριν εξελιχθεί σε λαϊκό αντικείμενο διασκέδασης και τελετουργίας.

Με τα χρόνια, η ιδέα «ταξίδεψε» σε άλλες περιοχές της Ασίας και αργότερα στην Ευρώπη, αποκτώντας τοπικές παραλλαγές. Στην Ελλάδα, η σύνδεσή του με την Καθαρά Δευτέρα έγινε μέρος της λαϊκής παράδοσης και καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έθιμα της ημέρας.

Ο συμβολισμός: «Να σηκωθούμε ψηλά»

Το πέταγμα του χαρταετού έχει έναν διακριτικό αλλά ισχυρό συμβολισμό. Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, και ο χαρταετός που ανεβαίνει στον ουρανό λειτουργεί σαν εικόνα πνευματικής ανάτασης και «απογείωσης» από τη βαριά καθημερινότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ελληνική παράδοση το έθιμο συνδέεται με την προσπάθεια «να φτάσουμε ψηλότερα» – μια κίνηση που, συμβολικά, ταιριάζει με το κλίμα της Σαρακοστής και την ιδέα της εσωτερικής προετοιμασίας.

Παράλληλα, υπάρχει και κάτι βαθιά ανθρώπινο στο ίδιο το παιχνίδι. Ο αέρας «δεν συνεργάζεται πάντα», το σχοινί θέλει υπομονή, οι κινήσεις θέλουν προσαρμογή. Κάπως έτσι, ο χαρταετός γίνεται και μια μικρή υπενθύμιση ότι τίποτα δεν κρατιέται ψηλά χωρίς επιμονή.

Το έθιμο σήμερα: Μια συλλογική έξοδος στον ουρανό

Στη σύγχρονη Ελλάδα, ο χαρταετός είναι πάνω απ’ όλα μια οικογενειακή γιορτή: πάρκα, λόφοι, παραλίες και ανοιχτά χωράφια γεμίζουν κόσμο που δοκιμάζει, γελάει, μπλέκει σχοινιά, ξανασηκώνει τον αετό και… ξαναπροσπαθεί.

Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο στοιχείο της Καθαράς Δευτέρας. Ότι, πέρα από τη νηστεία και τα έθιμα, προσφέρει μια αφορμή να βγούμε έξω, να κοιτάξουμε ψηλά και -έστω για λίγο- να αφήσουμε το μυαλό να «ελαφρύνει».