Κάθε διαδρομή με το Freenow by Lyft γίνεται πράξη αγάπης

Το Freenow by Lyft ανακοίνωσε ότι το 2025 συγκεντρώθηκαν 120.000€ για τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από τη λειτουργία «Κοινωνική Συνεισφορά» στο app. Το ποσό αυτό προέρχεται αποκλειστικά από τις μικρές αλλά καθημερινές πράξεις αλληλεγγύης των χρηστών, που επέλεξαν να στρογγυλοποιούν το αντίτιμο της διαδρομής τους και να δωρίζουν τη διαφορά.

Η συνολική συνεισφορά των 120.000€ κατευθύνεται στην ενίσχυση και υποστήριξη του στόλου του Οργανισμού, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες μετακίνησης και επιχειρησιακής λειτουργίας.

Μέσω του στόλου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και των 10 εξειδικευμένων Κέντρων Δράσης του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα, για την παροχή υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής παρέμβασης προς παιδιά και οικογένειες.

Ο στόλος περιλαμβάνει οχήματα άμεσης κοινωνικής επέμβασης, την Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα Επικοινωνιών για αναζητήσεις αγνοουμένων, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διαχείριση καταστροφών, το Κινητό Εργαστήριο Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «Οδυσσέας» και τα Κινητά Πολυϊατρεία «Ασκληπιός Ι» «Ασκληπιός ΙΙ», «Ιπποκράτης» κ.λπ. Παράλληλα, ο στόλος υποστηρίζει καθοριστικά τη δράση της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού, η οποία αποτελεί βασικό επιχειρησιακό εργαλείο, επιτρέποντάς του να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια.

Η κ. Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια Freenow Ελλάδας, ανέφερε: «Οι χρήστες μας απέδειξαν ότι ακόμη και η πιο μικρή συνεισφορά μπορεί να γίνει μέρος ενός μεγάλου και ουσιαστικού αντίκτυπου. Σας ευχαριστούμε που μαζί κάνουμε κάθε διαδρομή πιο σημαντική και δίνετε πραγματικό νόημα σε κάθε χιλιόμετρο. Η συνεργασία μας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζεται με την ίδια αγάπη και δέσμευση, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Οργανισμού και επενδύοντας σε λύσεις που ενισχύουν την κινητικότητα εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σημείωσε: «Το Freenow και οι χρήστες του αποτέλεσαν για ακόμη μία φορά πολύτιμους συμμάχους μας. Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα μας βοηθήσει να καλύψουμε ουσιαστικές καθημερινές ανάγκες σε όλα τα Κέντρα δράσης μας σε όλη την Ελλάδα, ώστε να βρισκόμαστε έγκαιρα δίπλα σε κάθε παιδί που μας χρειάζεται. Ευχαριστούμε θερμά για τη σταθερή υποστήριξη και την εμπιστοσύνη».

Πώς μπορεί ο κάθε χρήστης να συνεισφέρει

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία «Κοινωνική Συνεισφορά» στο Freenow, το αντίτιμο της διαδρομής στρογγυλοποιείται αυτόματα. Για παράδειγμα, αν η διαδρομή κοστίζει 10,64€, στρογγυλοποιείται στα 11€ και τα 0,36€ αποτελούν άμεση δωρεά για την ενίσχυση των δράσεων του Οργανισμού. Η διαφορά δωρίζεται απευθείας στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η λειτουργία ισχύει για όλες τις διαδρομές με πληρωμή μέσω app σε όλη την Ελλάδα (εξαιρούνται μόνο οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων).

Σε μια εποχή που η καθημερινότητα συχνά μας απομακρύνει από την ουσία, η δύναμη της συλλογικής προσφοράς υπενθυμίζει ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να ανοίξει δρόμο για κάτι μεγαλύτερο. Το Freenow by Lyft, με τη σταθερή εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των χρηστών του, συνεχίζει να στηρίζει φορείς και οργανισμούς που εργάζονται ακούραστα για το κοινωνικό καλό και την ενίσχυση όσων το χρειάζονται περισσότερο.