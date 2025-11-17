«Κάθε ευχή, λιθαράκι για να τα καταφέρουμε»: Ελπίδα για τον Μάριο που αναζητά μόσχευμα στην Ιταλία

Κύμα στήριξης και αλληλεγγύης έχει υψωθεί για τον 18χρονο Μάριο, ο οποίος από το βράδυ της Κυριακής (16/11) βρίσκεται στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, καθώς πάσχει από σπάνια πάθηση στο ήπαρ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα αλλά ο Μάριος είναι σε υψηλή προτεραιότητα.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο. Μέχρι και μια ευχή να πάει καλά ο Μάριος είναι ένα πάρα πολύ λιθαράκι στο να τα καταφέρουμε», ανέφερε ο αδελφός του Μάριου, Βασίλης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Είναι και για τον ίδιο τον Μάριο, παρότι δεν το καταλαβαίνει τι γίνεται έξω. Σίγουρα ξέρω ότι του δίνει δύναμη αλλά και δίνει πάρα πολλύ δύναμη και σε εμάς», τόνισε ο Βασίλης.

Ο Μάριος γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση στο ήπαρ και από τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βελγίου. Παρά τις δυσκολίες λόγω της ασθένειάς του, ο Μάριος δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πήγαινε κανονικά στο σχολείο και κατάφερε φέτος να μπει στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και το βράδυ του Σαββάτου (15/11), ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έδωσε το «πράσινο φως» ώστε ο 18χρονος να μεταφερθεί στην Ιταλία για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Χθες το βράδυ ο ο Μάριος έφτασε στο Τορίνο με αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Μην φοβάσαι, όλα θα πάνε τέλεια»

«Πετάμε. Σε δέκα λεπτά έρχεται το ΕΚΑΒ και θα πάμε στον Άραξο να πετάξουμε από εκεί. Είναι διασωληνωμένος, θα τον συνοδέψουν σε αυτό το ταξίδι. Είναι αγωνιστής ο Μάριος. Είναι μουσικός ο Μάριος, τραγουδάει. Έχει όνειρα πολλά», είπε η μητέρα του, Εύη Βέρρη, λίγο πριν την αναχώρηση.

Όπως ανέφερε η ίδια, το καλοκαίρι ξεκίνησε ένας Γολγοθάς για τον Μάριο χωρίς τέλος.

«Πέρασε μία περιπέτεια που είναι πέντε μήνες τώρα. Θέλω να κρατήσετε μία φράση που είπε: ‘Έζησα την κόλαση πάνω στη γη’. Και η άλλη φράση του πριν διασωληνωθεί, τραγουδούσε ότι ‘τώρα αρχίζουν τα δύσκολα’. Και είπε ‘μη φοβάσαι, θα πάνε όλα τέλεια’», προσθέτει.

«Κανείς δεν έδινε σημασία»

Η μητέρα του καταγγέλλει ιατρικά λάθη που οδήγησαν τον Μάριο στη ΜΕΘ του Ρίου να δίνει μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί του νοσοκομείου -όπως είπε η κ. Βέρρη- έστειλαν δύο φορές αίτημα για μεταμόσχευση στον ΕΟΜ, το οποίο, όμως, δεν έγινε δεκτό.

«Δεν τον έκανε άρρωστο η ασθένειά του. Ούτε τον έκανε ανάπηρο η αναπηρία του. Τον έκανε το σύστημα. Ο Μάριος χειροτέρευε και κανείς δεν έδινε σημασία. Πέντε μήνες ποτέ δεν μπήκε στη λίστα μεταμόσχευσης, ποτέ δεν έκαναν τα βασικά. Το Ρίο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κόσμος, οι γιατροί, οι πάντες και τελικά ο ΕΟΜ δέχθηκε το αίτημα. Το έστειλε στην Ιταλία και οι Ιταλοί τον δεχθήκαν μέσα στη νύχτα. Τον δέχθηκε το Τορίνο. Τον έχει βάλει στη λίστα η Ιταλία ως έξτρα επείγουσα μεταμόσχευση και για αυτό θέλουν να φτάσει εκεί σήμερα (σ.σ. 16.11.2025)».