Κάθε πότε πρέπει πραγματικά να αλλάζεις την πετσέτα του μπάνιου

Η πετσέτα του μπάνιου είναι από τα αντικείμενα που χρησιμοποιείς καθημερινά, αλλά συχνά ξεχνάς πόσο εύκολα μπορεί να συγκεντρώσει μικροοργανισμούς. Μετά από κάθε χρήση παραμένει υγρή για αρκετή ώρα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν το μπάνιο δεν αερίζεται επαρκώς ή όταν η πετσέτα δεν προλαβαίνει να στεγνώσει καλά ανάμεσα στις χρήσεις. Σε αυτές τις συνθήκες δεν εμφανίζονται μόνο δυσάρεστες οσμές, αλλά αυξάνεται και η πιθανότητα ανάπτυξης μικροβίων που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Δες ποια είναι η ιδανική συχνότητα αλλαγής της πετσέτας, τι προτείνουν οι ειδικοί και ποιες απλές συνήθειες θα σε βοηθήσουν να τη διατηρείς πιο καθαρή και ασφαλή.