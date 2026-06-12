Κάθε σταγόνα μετράει: Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ τιμά τους εθελοντές αιμοδότες και ενισχύει το μήνυμα της προσφοράς ζωής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, στις 14 Ιουνίου, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση απέναντι στην κοινωνία και αναδεικνύει τη δύναμη μιας απλής, ανθρώπινης πράξης που μπορεί να χαρίσει το πιο πολύτιμο δώρο: την ζωή.

Με κεντρικό μήνυμα «Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα», το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει έμπρακτα την εθελοντική αιμοδοσία, έναν θεσμό ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή, και μας υπενθυμίζει πως κάθε αιμοδότης γίνεται κρίκος σε μια αλυσίδα προσφοράς που κρατά ανθρώπους, οικογένειες και ελπίδες ζωντανές.

Στο πλαίσιο της φετινής πρωτοβουλίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μεταφέρει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε έξι μεγάλες πόλεις της χώρας – Αθήνα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης – μέσα από ειδικά διαμορφωμένες προβολές σε αστικά λεωφορεία, καλώντας τους πολίτες να γίνουν μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς και ζωής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και στην ανάδειξη της διαχρονικής αξίας της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Από το 2010 έως σήμερα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων με όχημα το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ έχει πραγματοποιήσει 47 εταιρικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας περίπου 1.300 φιάλες αίματος, μέσα από μια πρωτοβουλία που έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της κουλτούρας. Πρόκειται για μια σταθερή παρακαταθήκη προσφοράς, η οποία αποτυπώνει στην πράξη τη φιλοσοφία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ: να στηρίζει ενεργά την κοινωνία μέσα από δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Κάθε φιάλη αίματος αντιπροσωπεύει μια πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή ενός συνανθρώπου μας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης

Με ευαισθησία, συνέπεια και πίστη στη δύναμη του «μαζί», το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει πρωτοβουλίες που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και μας υπενθυμίζουν πως οι πιο ουσιαστικές πράξεις προσφοράς πηγάζουν απλά, φυσικά, από την καρδιά.

Γιατί το αίμα είναι ένα δώρο ζωής που μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να παράγει και μόνο η ανθρώπινη ευαισθησία μπορεί να προσφέρει.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητα.