Καθελκύστηκε το ρωσικό υποβρύχιο Khabarovsk: Φέρει το Poseidon, το «πυρηνικό βλήμα του ολέθρου»

Στην επίσημη καθέλκυση του νέου πυρηνοκίνητου υποβρυχίου της Khabarovsk, προχώρησε η Ρωσία, ρίχνοντας «στη μάχη» ένα από τα θεωρούμενα πιο φονικά της όπλα καθώς το Khabarovsk φέρει το πυρηνικό drone Poseidon, που αποκαλείται και «πυρηνικό βλήμα του ολέθρου».

Η τελετή καθέλκυσης του υποβρυχίου έγινε στο ναυπηγείο Sevmash στο Severodvinsk, υπό τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, παρουσία του Αρχηγού του Ρωσικού Ναυτικού, ναυάρχου Αλεξάντερ Μοϊσεγιέφ, γεγονός που τονίζει τον στρατηγικό ρόλο του συγκεκριμένου υποβρυχίου και του drone Poseidon στο Ρωσικό Ναυτικό.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το Khabarovsk αποτελεί βαρύ πυρηνοκίνητο καταδρομικό υποβρύχιο, εξοπλισμένο με προηγμένα ρομποτικά οπλικά συστήματα.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Ο Μπελούσοφ χαρακτήρισε την καθέλκυση του Khabarovsk ως ένα σημαντικό ορόσημο για το Ρωσικό Ναυτικό, δηλώνοντας ότι το σκάφος θα ενισχύσει την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας και θα ενισχύσει την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η θεαματική παρουσίαση του νέου υπερ-όπλου της Μόσχας, εντάσσεται στο νέο ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με τον Πούτιν να προβάλει νέα προηγμένα πυρηνικά όπλα «σε ετοιμότητα» και τον Τραμπ να δηλώνει ότι η Αμερική θα επανεκκινήσει τις πυρηνικές δοκιμές.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Τι είναι το Poseidon

Το Poseidon είναι ένα υποβρύχιο drone-τορπίλη που κινείται με πυρηνικό κινητήρα. Μπορεί να ταξιδεύει πολύ μακριά χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ φέρεται να έχει απεριόριστη εμβέλεια.

Το Poseidon σχεδιάστηκε για να κινείται σε πολύ μεγάλα βάθη και να μην μπορεί να γίνει ανιχνευτεί από τα συμβατικά αντι-υποβρύχια μέσα.

Poseidon is not a torpedo, it is an unmanned submarine system that can be launched from Belgorod and Khabarovsk-class submarines. https://t.co/sO5RT2uTez pic.twitter.com/eVwhiCjqew — Tərlan Əliyarbəyov🎖️🎖️🎖️🎖🎖 (@_Aliyarbeyov) October 29, 2025

Ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι έχει δυνατότητα να μεταφέρει πυρηνική κεφαλής έως 2 μεγατόνων, ικανή για ολική καταστροφή παράκτιων εγκαταστάσεων ή ναυτικών βάσεων, κάτι που το καθιστά ένα εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο. Επικίνδυνο όχι μόνο για τον εκάστοτε αντίπαλο της Ρωσίας αλλά και για όλο τον κόσμο, καθώς οι περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης θα είναι παγκόσμιας εμβέλειας.

Ωστόσο, πολλές από τις πληροφορίες που διαρρέει η Μόσχα σχετικά με τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του Poseidon, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επίσημα.