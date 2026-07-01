Φρίκη στις ΗΠΑ: Καθηγητής βίασε και σκότωσε την 25χρονη κουνιάδα του ενώ έλειπε η σύζυγός του

Τραγωδία συγκλονίζει το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, με έναν καθηγητή μουσικής να δολοφονεί αφού πρώτα κακοποίησε σεξουαλικά την κουνιάδα του, ενώ η σύζυγός του έλειπε σε ταξίδι.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η New York Post, ο 27χρονος Τζόζεφ Χόρνερ σκότωσε την 25χρονη Βικτόρια Κασλ, αδελφή της συζύγου του, στο σπίτι που έμεναν όλοι μαζί στην περιοχή North Massapequa, το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Στη συνέχεια, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο Χόρνερ, καθηγητής μουσικής στη σχολική περιφέρεια του Oceanside, ζούσε στο διαμέρισμα του επάνω ορόφου του κτιρίου μαζί με τη σύζυγό του, ενώ η Κασλ έμενε στο διαμέρισμα του ισογείου, σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Νασάου.

Πώς έγινε το στυγερό έγκλημα

Ενώ η σύζυγος του Χόρνερ βρισκόταν εκτός πόλης για ένα μπάτσελορ πάρτι, εκείνος εκμεταλλεύτηκε την απουσία της για να ικανοποιήσει τις διαστροφικές επιθυμίες του για την μικρότερη αδερφή της, με την οποία φαίνεται να είχε αναπτύξει εμμονή εδώ και περίπου 10 χρόνια, όπως δήλωσαν οι εισαγγελείς κατά την απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος του 27χρονου.

Ο καθηγητής μουσικής φέρεται να ζήτησε από την κουνιάδα του, η οποία ήταν υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, να τον βοηθήσει να μετακινήσει ένα πιάνο. Στη συνέχεια της επιτέθηκε, κάνοντάς της κεφαλοκλείδωμα μέχρι που εκείνη έχασε τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια την έγδυσε και τη βίασε.

Μετά τη βάναυση επίθεση, ο Χόρνερ ειδοποίησε τις Αρχές και περίμενε την άφιξη των αστυνομικών, ομολογώντας ότι είχε στραγγαλίσει την κουνιάδα του και είχε συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ο 27χρονος συνελήφθη επί τόπου για τη δολοφονία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν εσπευσμένα την Κασλ σε τοπικό νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή, λιγότερο από μία ώρα μετά την κλήση του Χόρνερ στις Αρχές.

Σε βάρος του δράστη απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς δικαίωμα καταβολής εγγύησης. Ο ίδιος δήλωσε αθώος.

🇺🇸 🔴 TERROR EN NUEVA YORK: Aprovechó que su esposa salió de viaje para cumplir la oscura obsesión que tenía con su cuñada.



Una tragedia perturbadora tiene consternada a la comunidad de Long Island, Nueva York, tras revelarse los escabrosos detalles del crimen de Victoria… pic.twitter.com/qdCjwQGs4E — MACHI 👑 (@arroba_machi) July 1, 2026

«Πρόκειται για πολύ σοβαρές και ανησυχητικές κατηγορίες, και υπάρχει μια πολύ έντονη αντίθεση ανάμεσα σε αυτές και στην αξιαγάπητη φήμη που είχε ως δάσκαλος, τόσο στους μαθητές του όσο και στους συναδέλφους του», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Χόρνερ, Γκρέγκορι Γκριζόπουλος.

«Η οικογένειά του είναι συντετριμμένη από την απώλεια του μέλους της οικογένειάς τους, της Βικτόρια, καθώς και από τις κατηγορίες εναντίον του γιου τους, Τζο. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τα αποδεικτικά στοιχεία καθώς μας αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο Γκριζόπουλος.