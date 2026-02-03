Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς: «Δεν ήμουν ποτέ στο Λος 'Αντζελες για δημόσιες σχέσεις και γνωριμίες»

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, σε συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE, μοιράστηκε λεπτομέρειες για την υπέροχη ζωή της στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό της, Μάικλ Ντάγκλας. «Ζω στην Ανατολική Ακτή με τον Μάικλ εδώ και πολλά χρόνια και είναι ενδιαφέρον αν αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά την καριέρα μου» είπε η βραβευμένη με Όσκαρ, Bafta και Tony ηθοποιός, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να ξέρω με βεβαιότητα, γιατί δεν ήμουν ποτέ στο Λος 'Αντζελες για δημόσιες σχέσεις και γνωριμίες».

Μιλώντας από το σπίτι της, σε απόσταση 40 λεπτών από το κέντρο της πόλης, εξήγησε ότι η κοινωνική ζωή της οικογένειάς της ελάχιστα σχετίζεται με τη βιομηχανία του θεάματος.

«Στην πραγματικότητα, περνάω περισσότερο χρόνο με επιχειρηματίες της Νέας Υόρκης, στελέχη της Γουόλ Στριτ και ανθρώπους των τεχνών» σημείωσε. «Οι φίλοι μας και οι άνθρωποι που συναντάμε είναι διαφορετικοί από εκείνους που θα συναναστρεφόμουν αν ήμουν στο Λος 'Αντζελες. Και αυτό δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά για το Λ.Α. ή τους ανθρώπους που ζουν εκεί, απλώς, εδώ στην πόλη κινούμαι σε διαφορετικούς κύκλους», εξήγησε.

Ο κόσμος της τέχνης στη Νέα Υόρκη κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της σταρ. «Συνήθιζα να πηγαίνω στα πολυτελή σπίτια των Χάμπτονς και λάτρευα να παρατηρώ τις συλλογές έργων τέχνης των ιδιοκτητών τους», ανέφερε.

Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως μια «μάλλον εκλεκτική συλλέκτρια», μια ιδιότητα που την βοήθησε να ενσαρκώσει την εντυπωσιακή σύμβουλο τέχνης (Marianne), στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist» σε σκηνοθεσία Κάθι Γιαν.

Στο πλευρό της πρωταγωνιστεί ένα λαμπερό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Νάταλι Πόρτμαν, Τζένα Ορτέγκα, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Charli xcx και Ζάκ Γαλιφιανάκης.

Παρόλο που στο πρόσφατο οικογενειακό τους ταξίδι στην Ανταρκτική δεν προχώρησε σε κάποια αγορά, είχε μαζί της έναν ιδιαίτερα πολύτιμο εξοπλισμό. «Πήρα μαζί μου φωτογραφικές μηχανές αξίας 60.000 δολαρίων, τις οποίες συλλέγω σε όλη μου τη ζωή», αποκάλυψε.

«Μιλώντας για τέχνη και μόνο που βρίσκεσαι σε αυτό το περιβάλλον, αντικρίζεις το πιο εκπληκτικό έργο της φύσης», υπογράμμισε.

Η ατζέντα της ηθοποιού παραμένει ιδιαίτερα γεμάτη, καθώς εκτός από το «Τhe Gallerist», οι θαυμαστές της αναμένουν την επιστροφή της ως Morticia Addams στη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Wednesday», αλλά και την ερμηνεία της στη νέα σειρά «Kill Jackie» του Prime Video.