«Κάτι μεγάλο έρχεται»: Πρώην κολλητή της Μέγκαν ετοιμάζει βιβλίο-φωτιά με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν

Μπορεί η Μέγκαν Μαρκλ να έχει αφήσει πίσω της το Παλάτι, όμως το παρελθόν της -και κυρίως οι άνθρωποι που κάποτε στάθηκαν δίπλα της- την ακολουθούν. Και τώρα, φαίνεται πως μια παλιά, πολύ παλιά φίλη ετοιμάζεται να σπάσει τη σιωπή της...

Ο λόγος για την Τζέσικα Μαλρόνεϊ, την πρώην «κολλητή» της Δούκισσας του Σάσεξ, η οποία –σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα– ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα εκρηκτικό βιβλίο με αποκαλύψεις που ενδέχεται να ταράξουν για άλλη μια φορά το ήδη ταλαιπωρημένο προφίλ της Μέγκαν. Οι φήμες λένε πως το ποσό που διεκδικεί η Τζέσικα για να δώσει το πράσινο φως για να εκδοθεί το βιβλίο είναι επταψήφιο… και μόνο αυτό φτάνει για να υποψιαστούμε ότι κάτι μεγάλο έρχεται.

«Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ιδέα της Τζέσικα και για τον ρόλο της στο παρασκήνιο της βασιλικής οικογένειας. Αυτή είναι η ιστορία που θέλουν όλοι να διαβάσουν», αναφέρει πηγή σύμφωνα με την DailyExpress.

Πράγματι, το βιβλίο φέρεται να αποκαλύπτει το χρονικό της ρήξης ανάμεσα στις δύο γυναίκες, από τότε που ήταν αχώριστες – με την Τζέσικα μάλιστα να είναι μία από τις ελάχιστες που γνώριζαν τη σχέση της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Χάρι στα πρώτα, μυστικά της βήματα.

Αποφασισμένη να μιλήσει

Από το 2020, όταν και «ξέσπασε» ένα μικρό σκάνδαλο που έφερε την Τζέσικα στο επίκεντρο επικρίσεων, η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Όμως τώρα, φαίνεται αποφασισμένη να μιλήσει – και να το κάνει με τους δικούς της όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζέσικα έχει συγκεντρώσει αποδείξεις και είναι έτοιμη να αποκαταστήσει τη φήμη της, αντικρούοντας τις «ψευδείς αφηγήσεις» που –όπως λέει– τη στοίχειωσαν.

«Η Τζέσικα απογοητεύτηκε και πληγώθηκε από αυτές τις ψευδείς κατηγορίες που στροβιλίζονταν γύρω της. Πραγματικά την έφεραν σε δύσκολη θέση το 2020 και από τότε έχει περάσει μια συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο, παρακολουθώντας από το περιθώριο όλα αυτά να διαδραματίζονται στα μέσα ενημέρωσης με ψευδείς αναφορές γι' αυτήν, και ανίκανη να πει τίποτα» ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.