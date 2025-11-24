Κάτι τρέχει με τον Ανδρουλάκη και τους δημοσκόπους

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εκεί έξω.

Εσχάτως βλέπω μια νευρικότητα στο επίσημο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Ίσως να φταίει εκείνη η αναθεματισμένη φράση του Γερουλάνου για τη «βελόνα που έχει κολλήσει».

Μπορεί και πάλι να φταίνε τα ίδια τα στοιχεία των μετρήσεων. Δεν ξέρω.

Αλλά δεν είναι σύνηθες να ακούς τον Ανδρουλάκη (ΣΚΑΪ) να είναι μισό βήμα πριν αμφισβητήσει ανοιχτά τις δημοσκοπήσεις. Και εντάξει να συμφωνήσουμε όλοι στο γεγονός: Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις.

Αλήθεια λέει. Αλλά και πάλι τι είναι αυτό: «Δεν αμφισβητώ τη δουλειά των δημοσκόπων αλλά τα αποτελέσματα».

Δηλαδή για να καταλάβω ορθά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβητεί τη μεθοδολογία; τις απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες; και τα δυο μαζί;

Έχει ένα ισχυρό επιχείρημα. Τις εκλογές του 2023. Τα επίσημα αποτελέσματα και αυτά που έδειχναν τότε όλες οι προεκλογικές μετρήσεις.

Και σε αυτό να συμφωνήσουμε. Αλλά να συμφωνήσουμε και σε κάτι άλλο: Πριν από μερικούς μήνες, το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις εμφανιζόταν στο φάσμα του 20% περίπου και όλοι είμασταν καλά. Υποθέτω.