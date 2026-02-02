Δανδουλάκη: Το τελευταίο τηλεφώνημα στο Νίκο Γαλανό «Θα πάμε να φάμε μαζί, όχι με παρέες, οι δυο μας»

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Κάτια Δανδουλάκη στην εκπομπή «Τετ α Τετ και μίλησε για τον Μάριο Πλωρίτη αλλά και το Νίκο Γαλανό.

«Με τον Νίκο είχαμε δώσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό, δέκα μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Λέω «θα πάμε να φάμε μαζί, θα σε πάρω». Γιατί, μου λέει, μπορεί και να προλάβω να κάνω κάτι γυρίσματα στην Κύπρο. «Θα σε πάρω, θα πάμε οι δυο μας όμως, ε; Όχι με παρέες», λέω, «οι δυο μας» αποκάλυψε η ηθοποιός αναφέροντας τον διάλογό τους.

«Βρεθήκαμε πρώτη φορά στα 20 μας. Όταν είσαι νέος εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι. Νομίζεις ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι. Με το Νίκο γίναμε ουσιαστικά φίλοι, αφού χωρίσαμε. Γιατί πολλές φορές δύο άνθρωποι νομίζουν πως υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά όταν καταφέρεις και γίνεις ( φίλος), κάναμε πράγματα μαζί αφού είχαμε χωρίσει, κάτω από εξαιρετικά αγαπησιάρικες συνθήκες».

Όσο για το ότι εκείνος δεν αναφέρθηκε ποτέ δημόσια στον αρραβώνα τους; Παραδέχθηκε ότι αυτό είναι εξαιρετικό χαρακτηριστικό σε έναν άνθρωπο. «Δεν είναι ωραίο να το πουλάς το προσωπικό σου θέμα. Δηλαδή για άλλους είναι πολύ μεγάλη χαρά να το μοιράζονται. Εγώ θέλω να το μοιράζομαι αφού το κάνω» εξήγησε.

Και για τον Μάριο Πλωρίτη είπε: «Ο Μάριος, όπως κι εγώ, λάτρευε την αυτονομία του άλλου. Ήταν προστατευτικός αλλά όχι καταπιεστικός, Ήταν η ωραιότερη σχέση που είχα στη ζωή μου. Με έναν άνθρωπο που δεν άφηνε την γυναίκα του, που ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση... τον λάτρεψα δέκα φορές παραπάνω. Κι εγώ δε θα άφηνα έναν άνθρωπο που θα ήταν εξαρτημένος από μένα. Έβλεπα σε αυτό μόνο καλά. Τίποτα κακό. Από τα 32 χρόνια που ήμασταν μαζί, ουσιαστικά συγκατοικήσαμε τα 12. Τα άλλα 20 ήμασταν χώρια. Η σύζυγός του ήταν μια γυναίκα που υπέφερε πολύ. Ήταν ένα μέρος της οικογένειάς μου αυτή η γυναίκα.»