Κάτια Δανδουλάκη για Χρήστο Πολίτη: «Εύχομαι η ψυχή του να ηρεμήσει και να γαληνέψει»

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρέτησε με πολύ γλυκό τρόπο τον Χρήστο Πολίτη, τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στον κινηματογράφο, αλλά και στην τηλεόραση, επί σειρά ετών στην καθημερινή σειρά “Η λάμψη”.

«Αυτό που έχω να πω -γιατί αυτά είναι πολύ μεγάλα γεγονότα, το πέρασμα από τη ζωή σε μια άλλη ζωή- θέλω να πω από την καρδιά μου, πως εύχομαι η ψυχή του να ηρεμήσει και να γαληνέψει. Πραγματικά από την καρδιά μου. Τίποτα άλλο. Για όλους μας εύχομαι καλή χρονιά. Γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί. Εύχομαι πραγματικά η ζωή μας να γεμίσει με χαρά, καλή μας χρονιά», είπε στην κάμερα της εκπομπής “Το πρωινό”.

Κόντρα από τα παλιά

Το συγκινητικό αντίο της Δανδουλάκη στον Πολίτη έρχεται μετά από μια κόντρα που είχαν οι δυο τους που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια. Η Βίρνα Δράκου δεν είχε πάντα καλές σχέσεις με τον Γιάγκο Δράκο! Όπως ακριβώς συνέβαινε στο σίριαλ, έτσι είχε γίνει και στη ζωή. Ο καβγάς τους μέσα των εκπομπών είχε ξεκινήσει όταν ο Πολίτης είχε πει πως η συμπρωταγωνίστριά του έπαιρνε ένα αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη και δεν ήθελε το όνομά της να είναι δίπλα στο δικό του! Η Δανδουλάκη με τη σειρά της είχε πει

Και η Κάτια Δανδουλάκη σε συνέντευξή της είχε πει μεταξύ άλλων: «Δεν έχω τίποτα αρνητικό να θυμηθώ από τον Χρήστο. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον πονάω πολύ, περάσαμε μαζί τόσο υπέροχα χρόνια… Στη “Λάμψη” περνούσαμε υπέροχα, μα και δύσκολα γιατί ήταν απαιτητική σειρά. Τα χρήματα είναι κάτι που δεν μπήκε ποτέ ανάμεσά μας. Όταν μεγαλώνουμε, κάποιοι άνθρωποι -πιθανόν να έχει πέσει σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστος Πολίτης, στεναχωριέμαι για αυτό- βασανίζονται από τα αρνητικά της ζωής. Όταν περνούν τα χρόνια, αν μέσα σου στοιβάζεται μόνο λύπη και αρνητισμός, γυρίζει πίσω σε εσένα και αυτό σου καταστρέφει τη ζωή».