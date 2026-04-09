Κατιάνα Μπαλανίκα: «Τον έδειρα πάρα πολύ - Ήρθαν και με μάζεψαν γιατί σταμάτησε η κυκλοφορία»

Η Κατιάνα Μπαλανίκα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στο γηροκομείο» και μίλησε για τα νιάτα της, τότε που οι άντρες στον δρόμο φέρονταν χυδαία στις γυναίκες, τις χούφτωναν, τις έβριζαν κι εκείνες έπρεπε να το ανέχονται. Μια μέρα όμως η ηθοποιός είπε τέρμα και πλάκωσε στο ξύλο έναν τύπο που της έβαλε χέρι! «Όταν ήμουν μικρή είχα δείρει πολύ άσχημα έναν στον δρόμο! Στη Σχολή θεάτρου ήμουν ακόμα και πήγαινα στο σπίτι της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου.

Προχωράω στο πεζοδρόμιο και έρχεται ένας από απέναντι και μου πιάνει το μ@@νί. Και όπως κάνει να φύγει, κάνω εγώ το χέρι μου και πιάνω τον γιακά του και τον φέρνω μπροστά μου. Του λέω: ποιος νομίζεις ότι είσαι; Τι έκανες; Πού έβαλες το χέρι σου; Και αρχίζω να τον πλακώνω στο ξύλο. Οι άντρες παθαίνουν το εξής. Αν αρχίσει μια γυναίκα να τους ρίχνει, τα χάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν».

«Οι άντρες μας προσέβαλαν στον δρόμο»

«Τον έδειρα πάρα πολύ. Φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία. Ήρθαν και με μάζεψαν για να τον αφήσω. Τότε ήμουν πολύ επιθετική γιατί και οι άντρες ήταν! Οι άντρες μας προσέβαλαν στον δρόμο. Σε φώναζαν και δεν μίλαγες… Σου μιλούσαν και δεν μίλαγες… Πήγαιναν στο απέναντι πεζοδρόμιο και έλεγαν: μωρή πο@τάνα δεν θυμάσαι τότε που… Ήταν άγνωστοι, αλλά έκαναν τέτοια οι άντρες. Πολύ άσχημα πράγματα τότε. Οπότε όταν μου δινόταν η ευκαιρία, πάρε να έχεις».