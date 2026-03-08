Κατήφορος δίχως τέλος για τον Παναθηναϊκό AKTOR, έχασε και από τον Ηρακλή (76-74)

Με τον Ναν να βρίσκει ρυθμό επιθετικά από νωρίς ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 8-11 μετά από 5 λεπτά αγώνα, αλλά ο Ηρακλής βρήκε δύο σερί τρίποντα και προσπέρασε (16-13). Ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με το πρώτο «πράσινο» εύστοχο σουτ έξω από τα 6,75μ. και με τον Ναν να φτάνει τους 10 πόντους οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο με οριακό προβάδισμα (18-20).

Το δεύτερο rotation του Αταμάν, με τον Μήτογλου στο «5» και μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα είχε ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να κυριαρχήσει στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Με τον Έλληνα ψηλό να πετυχαίνει 8 πόντους και τον Γκραντ να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια για μόλις δεύτερη φορά για την ομάδα του, οι «πράσινοι» βρήκαν διψήφια διαφορά στο 15' (22-32). Με τον Ηρακλή να αναγκάζεται σε δύσκολα τρίποντα και να αστοχεί, η ομάδα του Αταμάν διατήρησε το προβάδισμα και με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου έκλεισε το ημίχρονο στο +15 (28-43).

Με 4 σερί πόντους του Σορτς και μία ασίστ προς τον Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε για πρώτη φορά με προβάδισμα άνω των 20 πόντων (29-50), αλλά ο Ηρακλής δεν παραδόθηκε. Με τον Μωραΐτη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ καλές επιλογές στην επίθεση των γηπεδούχων, μάζεψε τη διαφορά και με τρίποντο του Στρονγκ λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, την έριξε μετά από πολύ ώρα σε μονοψήφιο νούμερο (50-59).

Ο Έλληνας γκαρντ που αγωνίζεται ως δανεικός από τους «πράσινους» μείωσε κι άλλο με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, κάνοντας έξαλλο τον Αταμάν. Το παιχνίδι πήρε άγρια ομορφιά, με δυνατές μονομαχίες, αλλά όχι το καλύτερο μπάσκετ. Συνθήκη που βόλεψε τους γηπεδούχους οι οποίοι μείωσαν ακόμα περισσότερο με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο 5λεπτο (60-64). Ο Σορτς έδωσε μικρή ανάσα με το αγαπημένο σουτ μέσης απόστασης, αλλά ο εξαιρετικός Φάντερμπεκ απάντησε με καλάθι και το 5ο φάουλ του Χολμς (63-66). Σορτς και Ναν έκαναν ένα μικρό 0-4, αλλά ο Ντέιβις απάντησε με τρίποντο και καλή άμυνα για νέο καλάθι του Φάντερμπεκ, με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο δίλεπτο (68-70).

Οι «πράσινοι» έμοιαζαν υπνωτισμένοι και μετά από λάθος του Ναν, ο Στρονγκ στον αιφνιδιασμό έστειλε το ματς στην ισοπαλία (70-70) και τον Αταμάν να ζητάει απελπισμένος νέο τάιμ άουτ με 1:31 για το τέλος. Με τον Γκραντ να επιστρέφει στο παρκέ για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο και τον Ναν να σκοράρει ο Παναθηναϊκός προσπέρασε, αλλά ο Ντέιβις ισοφάρισε και πάλι (72-72). Ναν και Μωραΐτης αντάλλαξαν καλάθια, αλλά στη συνέχεια ο Αμερικανός αστόχησε και ο Ντέιβις με τη λήξη του αγώνα πέτυχε το νικητήριο καλάθι για τον Ηρακλή.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74

Πηγή: Athletiko.gr