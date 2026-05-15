Κάτω Αχαΐα: Ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό 52χρονου που κάρφωσε πισώπλατα μαχαίρι σε 35χρονο

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός 52χρονου έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Κάτω Αχαΐα ο οποίος επιχείρησε να δολοφονήσει έναν 35χρονο στη μέση του δρόμου.

Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου σε κεντρικό δρόμο της πόλης όταν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24, οι δυο άνδρες διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα να βγουν τα μαχαίρια. Ο καυγάς δεν άργησε να φουντώσει με τον 52χρονο τελικά να καρφώνει δυο φορές τη λάμα στην πλάτη του νεαρού θύματος και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν περιπολικό της αστυνομίας αλλά και ένα ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον αιμόφυρτο άνδρα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Εκεί οι γιατροί υπέβαλαν σε χιερουργική επέμβαση τον τραυματία ενώ η ΕΛ.ΑΣ αναζητά τον δράστη.

Σημειώνεται δε πως, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 52χρονο και στη συνέχεια έκαναν έφοδο στο σπίτι του όπου και εντόπισαν το αιχμηρό αντικείμενο της επίθεσης γεμάτο αίματα.