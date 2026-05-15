Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη ο 52χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 35χρονου μετά

Χειροπέδες πέρασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 15 Μαΐου οι αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐά στον 52χρονο που επιχείρησε να δολοφονήσει έναν 35χρονο έπειτα από λογομαχία στη μέση του δρόμου

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο tempo24, πρόκειται για συγγενή του θύματος ο οποίος μετά τον καβγά που προηγήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης κάρφωσε με μαχαίρι στην πλάτη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορμή του διαπληκτισμού δράστη και θύματος ήταν επεισόδιο που προκλήθηκε νωρίτερα ανάμεσα στο θύμα και τον αδελφό του δράστη, ο οποίος στη συνέχεια επιτέθηκε στο θύμα για να τον υπερασπιστεί.

Σημειώνεται δε πως, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 52χρονο και στη συνέχεια έκαναν έφοδο στο σπίτι του όπου και εντόπισαν το αιχμηρό αντικείμενο της επίθεσης γεμάτο αίματα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν περιπολικό της αστυνομίας αλλά και ένα ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον αιμόφυρτο άνδρα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Εκεί οι γιατροί υπέβαλαν σε χειρουργική επέμβαση τον τραυματία ενώ η ΕΛ.ΑΣ αναζητά τον δράστη.

