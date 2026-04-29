«Κάτω τα χέρια από τον Σκέρτσο»

«Φρένο» στην εσωκομματική αναταραχή των τελευταίων εβδομάδων με αιχμή τις ευθείες βολές κατά του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου επιχείρησε να βάλει χθες από το Προσυνέδριο του Ναυπλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Τα συζητάμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά», τόνισε ο πρωθυπουργός υψώνοντας ασπίδα προστασίας γύρω από τον Υπουργό Επικρατείας, που ήταν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής κομματικής εκδήλωσης.

Πάντως, σε μία ημέρα, που η κυβερνητική επικαιρότητα σημαδεύτηκε από την ανοιχτή επιστολή 5 «γαλάζιων» βουλευτών ( Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Παππάς, Αθανάσιος Ζεμπίλης ) οι οποίοι μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα» ζήτησαν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης και άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος, ο πρωθυπουργός έδωσε τις δικές του απαντήσεις. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «επιτελικό κράτος σημαίνει εάν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί, σημαίνει να κάνουμε πιο απλή αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα» και διεμήνυσε για να κατευνάσει τυχόν δυσανασχετούντες βουλευτές του ότι «δεν παρεμβαίνει κάνεις για να καπελώσει κανέναν».

Σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης του είναι να απλώνει δίχτυ ασφάλειας πάνω από τους ευάλωτους αλλά και τη μεσαία τάξη. «Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη. Νοιαζόμαστε. Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη..να μελετούμε τη λεπτομέρεια του προβλήματος. Δεν γίνεται πολιτική «στα κουτουρού..αυτό σημαίνει πολιτική για τον πολίτη. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην αντιπολίτευση, στα κανάλια τα οποία θέλουν μονίμως να πηγαίνουν την ατζέντα μακριά από αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες».

Οπότε για όποιον κατάλαβε το μήνυμα είναι ένα: «Κάτω τα χέρια από τον Σκέρτσο»