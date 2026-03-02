Κατώτατος μισθός 2026: Υπολογισμοί για 910–920 ευρώ και αυξήσεις επιδομάτων

Σε φάση τελικής ευθείας εισέρχεται η διαδικασία για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου κύκλου εισοδηματικών παρεμβάσεων για το 2026 και το 2027.



Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναμένεται εντός Μαρτίου να καταθέσει την εισήγησή της στο υπουργικό συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Το ύψος της αύξησης θα προκύψει από τη στάθμιση των προτάσεων των φορέων, των μακροοικονομικών δεδομένων και της κυβερνητικής δέσμευσης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027.



Σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 880 ευρώ μικτά, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διαφορετικά σενάρια – ακόμη και για πιο επιθετική προσαρμογή από φέτος.

Οι προτάσεις των κοινωνικών φορέων

Το εύρος των εισηγήσεων κινείται από συγκρατημένες αυξήσεις έως σημαντική αναπροσαρμογή:



-Τράπεζα της Ελλάδος: αύξηση έως 4%, ώστε να καλυφθεί ο πληθωρισμός και μέρος της παραγωγικότητας χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα.

- ΙΟΒΕ: 2,5% – 3,5%.

- ΚΕΠΕ: 3,5% – 5%.

- ΙΝΣΕΤΕ: 4%.

- ΣΕΒ: 3% – 3,5%, με παράλληλη μείωση εισφορών και ενεργειακές παρεμβάσεις.

- ΓΣΕΒΕΕ: 3,5% – 4%.

- ΕΣΕΕ: 3,6%.

- ΓΣΕΕ: αύξηση στα 1.052 ευρώ.

Η απόκλιση των προτάσεων αποτυπώνει τη διαφορετική οπτική για το ισοζύγιο ανάμεσα στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.



Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, διαμορφώνονται δύο βασικές εκδοχές. Αύξηση κατά 30 ευρώ, που θα διαμορφώσει τον κατώτατο στα 910 ευρώ μικτά ή αύξηση κατά 40 ευρώ, που θα τον οδηγήσει στα 920 ευρώ μικτά.



Το ενδεχόμενο μεγαλύτερης «έκπληξης», δηλαδή ταχύτερης προσέγγισης του στόχου των 950 ευρώ, παραμένει ανοιχτό, ωστόσο θα εξαρτηθεί από τα τελικά δημοσιονομικά περιθώρια και τις αντοχές της αγοράς εργασίας.

Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου δεν αφορά μόνο τους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα. Συμπαρασύρει μια σειρά από παροχές και αποδοχές που είναι άμεσα συνδεδεμένες με αυτόν, όπως:

το επίδομα ανεργίας,

επιδόματα μητρότητας και γονικής άδειας,

εποχικά βοηθήματα συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών,

κοινωνικές παροχές για ευάλωτες ομάδες.

Παράλληλα, επηρεάζονται και οι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο, καθώς η μισθολογική κλίμακα συνδέεται έμμεσα με τις εξελίξεις στον κατώτατο.

Ο στόχος των 1.500 ευρώ και ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας – στόχος που, σύμφωνα με δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, επιτυγχάνεται ήδη νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.



Προσδοκίες για ευρύτερες αυξήσεις στο σύνολο της οικονομίας δημιουργεί και ο νέος νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ο οποίος προβλέπει:

επαναφορά της μετενέργειας έως την υπογραφή νέας σύμβασης,

δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από την πλευρά των εργαζομένων,

μείωση στο 40% του ποσοστού εργοδοτικής συμμετοχής για την επέκταση συμβάσεων,

υποχρεωτική εφαρμογή σύμβασης σε όλο τον κλάδο όταν συνυπογράφεται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Η ενεργοποίηση των νέων διατάξεων εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τις κλαδικές αυξήσεις, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την άνοδο του κατώτατου. Οι τελικές αποφάσεις του Μαρτίου θα καθορίσουν όχι μόνο το ύψος του κατώτατου από την 1η Απριλίου, αλλά και τον τόνο της μισθολογικής πολιτικής έως το 2027.