Κατώτατος μισθός: Σενάρια για αύξηση έως 70 ευρώ από τον Απρίλιο – Πότε «κλειδώνουν» τα 950 ευρώ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία καθορισμού της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η αποστολή των υπομνημάτων των κοινωνικών εταίρων προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Αν και οι προτάσεις τους δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση, θα συνεκτιμηθούν στην απόφαση για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, στο πλαίσιο του στόχου για αποδοχές 950 ευρώ έως το 2027.

Το βασικό σενάριο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο προβλέπει αύξηση κατά 50 ευρώ, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 930 ευρώ από τα 880 ευρώ σήμερα. Η επιλογή αυτή θεωρείται ασφαλής δημοσιονομικά και διατηρεί ανοιχτό τον δρόμο ώστε το όριο των 950 ευρώ να ξεπεραστεί με βεβαιότητα το 2027.

Ωστόσο, στο τραπέζι παραμένει και ένα δεύτερο, πιο επιθετικό σενάριο, το οποίο προβλέπει αύξηση έως 70 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 950 ευρώ ήδη από τον Απρίλιο του 2026, επιταχύνοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Το σενάριο αυτό στηρίζεται στο υπερπλεόνασμα του 2025, ενισχύει άμεσα την αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση προς τα 1.000 ευρώ το 2027.

Στη μεσαία κατηγορία της ΕΕ η Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία τετραετία οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού διαμορφώθηκαν στα 50 ευρώ το 2022, το 2024 και το 2025 και στα 67 ευρώ το 2023, με τη συνολική αύξηση από το 2019 έως σήμερα να ανέρχεται σε 35,4%. Μετά την τελευταία αναπροσαρμογή, ο κατώτατος μισθός σε δωδεκάμηνη βάση –με την ενσωμάτωση των δώρων– διαμορφώνεται στα 1.027 ευρώ, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη μεσαία κατηγορία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο σε μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας. Επηρεάζει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, μεταφέρεται αυτόματα στο εισαγωγικό κλιμάκιο του Δημοσίου με παράλληλη αναπροσαρμογή όλων των μισθολογικών κλιμακίων, ενώ συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τριετίες, τα επιδόματα και τις παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Στα μέσα Μαρτίου η εισήγηση Κεραμέως

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, η Επιτροπή Διαβούλευσης και η Επιστημονική Επιτροπή καλούνται να καταθέσουν τις εκθέσεις τους έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Στα μέσα Μαρτίου, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί το τελικό ύψος της αύξησης στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ το ΚΕΠΕ θα συντάξει το τελικό πόρισμα της διαβούλευσης.

Παράλληλα, από τα μέσα του 2027 ενεργοποιείται νέος μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2028. Το νέο σύστημα θα συνδέει τις ετήσιες αυξήσεις με τον πληθωρισμό που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής και με το 50% της μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του Γενικού Δείκτη Μισθών, διασφαλίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός δεν θα μειώνεται και θα βασίζεται σε αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα.