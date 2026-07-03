Κατρίνης: «Στόχος Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, δεν είναι μόνο φαρσοκωμωδία»

Στόχος δυο γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θάνος Ντόκος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Όπως αναφέρει ο κ. Κατρίνης - παραθέτοντας και το σχετικό βίντεο, -ο κ. Ντόκος αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό«, ενώ όπως σημειώνει: «το πλέον σοβαρό είναι ότι αποκαλύπτει αβίαστα τις κινήσεις και τις επισκέψεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες».

Δείτε το επίμαχο βίντεο

Δείτε την ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη