Κατσαφάδος: Την Πέμπτη εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ για έργα στην Ηλεία

Την άμεση προώθηση χρηματοδοτήσεων για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στην Ηλεία προανήγγειλε ο Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης στη Βουλή.

Όπως γνωστοποίησε, την Πέμπτη συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία αναμένεται να εγκρίνει χρηματοδοτήσεις ύψους 11 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και 25 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Νέα ΚΥΑ και πρόγραμμα 2026-2030

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι εγκρίθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της περιόδου 2026-2030, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από το 2023 έως σήμερα οι Δήμοι της Ηλείας έχουν ήδη λάβει περίπου 10 εκατ. ευρώ μέσω της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για έργα αποκατάστασης υποδομών.

Αναφερόμενος στη μικρή καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ, ο κ. Κατσαφάδος την απέδωσε στην ανάγκη δημιουργίας ενός πιο αποτελεσματικού και διαφανούς μηχανισμού κρατικής αρωγής, μέσα από τη συνεργασία συναρμόδιων υπουργείων.

Μετά την έγκριση των χρηματοδοτήσεων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές προσκλήσεις για την υλοποίηση των έργων, τα οποία θα εκτελεστούν με ταχείες διαδικασίες λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι θα εγκριθεί επιπλέον χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια για ένταξη έργων στο πλαίσιο της ΟΧΕ, ενισχύοντας τα σχέδια ανασυγκρότησης της περιοχής.