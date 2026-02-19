Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Δήμητρα Κατσαφάδου, ανακοινώνοντας ένα σπουδαίο έργο ζωής: τη δημιουργία ενός πρότυπου ογκολογικού νοσοκομείου.

Η γνωστή επιχειρηματίας, φανερά συγκινημένη, μίλησε για την ανάγκη της να προσφέρει στον κόσμο που την πίστεψε, τονίζοντας πως η αυτοδημιουργία είναι το χρέος της προς την κοινωνία.

«Από μια κατσαρόλα... σε ένα νοσοκομείο»



Η κυρία Κατσαφάδου αναφέρθηκε στις απαρχές της πορείας της, σημειώνοντας ότι δεν προέρχεται από πλούσια οικογένεια και πως τα πάντα δημιουργήθηκαν με προσωπικό κόπο.

«Με τη βοήθεια του Θεού, από μια κατσαρόλα ουσιαστικά, φτιάχνουμε τώρα αυτό το υπέροχο νοσοκομείο, το ογκολογικό, και νιώθω ότι θα απαλύνω πάρα πολύ κόσμο».

Το νοσοκομείο θα ονομαστεί «Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου», φέροντας το όνομα τόσο της ίδιας όσο και της πολυαγαπημένης της γιαγιάς, η οποία αποτέλεσε την έμπνευσή της για κάθε φιλανθρωπική πράξη.

Κατσαφάδου: «Σκοπός ζωής, να τα χαρίσω όλα» – Το ογκολογικό νοσοκομείο στη μνήμη της γιαγιάς της

Η κληρονομιά της προσφοράς



Όπως εξήγησε η ίδια, η γιαγιά της, Μαρία Κατσαφάδου, ήταν εκείνη που τη μεγάλωσε με την αξία της προσφοράς, διδάσκοντάς της να δίνει ακόμα και όταν δεν είχε: «Τότε που δεν είχα, και πέντε ευρώ να είχα πάνω μου τα έδινα. Οπότε τώρα που έχουμε περισσότερα, θέλω και σκοπός της ζωής μου είναι να τα χαρίσω όλα».



Όπως είπε η εταιρεία προσφέρει καθημερινά εντελώς δωρεάν προϊόντα σε καρκινοπαθείς και σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%, χωρίς καμία διαφήμιση.

Η δράση της Δήμητρας Κατσαφάδου δεν περιορίζεται μόνο στην υγεία. Η ίδια αποκάλυψε πως η βοήθεια επεκτείνεται όπου υπάρχει ανάγκη, όπως η πρόσφατη ανακαίνιση της δομής στην Αγία Παρασκευή και η συνεχής στήριξη σε αδέσποτα σκυλιά και στα άλογα του Υμηττού.

«Χαρίζουμε την καρδιά μας στον κόσμο γιατί εκείνος μας έφερε εδώ σήμερα», κατέληξε, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης.