Κατσανδρή: «Ο μπαμπάς μου με έκανε στα 60 του- Γεννήθηκα στο Σικάγο και θέλω να ξαναπάω πριν πεθάνω»

Ο πατέρας της εργάστηκε για χρόνια στην Αμερική, όπου βρέθηκε σε ηλικία 15 ετών και επέστρεψε στην Ελλάδα όταν συνταξιοδοτήθηκε πια. Η ηθοποιός Μαρία Κατσανδρή, μοιράστηκε με την εκπομπή «The 2night Show» οικογενειακές αναμνήσεις αλλά και εμπειρίες ζωής.

«Γεννήθηκα στο Σικάγο, αλλά γύρισα πάρα πολύ μικρή. Θυμάμαι μόνο μυρωδιές και μουσική από το σνακ μπαρ του πατέρα μου. Δεν πήγα ποτέ ξανά εκεί, θα πάω πριν πεθάνω. Ενάμιση χρόνο μετά τη γέννησή μου, οι γονείς μου ήρθαν στην Αθήνα. Δυστυχώς, ήμουν μοναχοπαίδι. Ο μπαμπάς μου πήγε 15 χρόνων στο Σικάγο, έκανε φοβερά πράγματα, τα κατάφερε με κόπο. Ήταν άνθρωπος της δουλειάς. Ήρθε πια στην Ελλάδα ως συνταξιούχος, γιατί με έκανε στα 60 του» ανέφερε.

Κάποια στιγμή, ο έρωτας την οδήγησε στο Παρίσι... «Μετά τον Κουν και μια παράσταση που έπαιξα, πήγα στο Παρίσι γιατί ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα, πήγε να σπουδάσει εκεί κινηματογράφο. Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια, έκανα σεμινάρια για κινησιολογία για ηθοποιούς» εξήγησε η Μαρία Κατσανδρή.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός παραδέχθηκε: «Έχω αρνηθεί επαγγελματικές προτάσεις γιατί δεν με συγκινεί το σενάριο και δεν βρίσκω κάτι που με αφορά. Ένας μεγάλος άνθρωπος γιατί συνεχίζει να δουλεύει; Θα μπορούσε να είχα πάρει σύνταξη, πράγμα αδύνατον, αλλά λέμε... Γιατί συνεχίζεις να κάνεις κάτι; Πολλές φορές είναι επώδυνο και σωματικά και ψυχικά. Το κάνεις γιατί το αγαπάς πάρα πολύ. Θέλω να πεθάνω πάνω στο σανίδι».