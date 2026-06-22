Κατσούλης - Σεργουλόπουλος: Πήραν το πράσινο φως για του χρόνου και το ανακοίνωσαν πριν από την ΕΡΤ

Αντί να κάνει η ΕΡΤ τις επίσημες ανακοινώσεις για τις ανανεώσεις των εκπομπών, τις κάνουν οι ίδιοι οι παρουσιαστές! Ο Κρατερός Κατσούλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν όπου όλοι θα βρίσκονται στις θέσεις τους και με την ίδια σύνθεση.

«Του χρόνου εδώ; Εδώ. Να το πούμε κι αυτό», είπε ο Φώτης και ο Κρατερός απάντησε: «Του χρόνου εδώ. Εδώ, πού εδώ; Με ρωτάς; Εντάξει, ναι. Του χρόνου εδώ. Όλοι εδώ του χρόνου».

Στη συνέχεια ο Σεργουλόπουλος πρόσθεσε: «Νωρίς Νωρίς, μην πάτε πιο αργά» για να ακούσει το χιουμοριστικό σχόλιο του Κατσούλη: «Όχι, πώς και πού να πάμε πιο αργά; Αν μας ρωτάς, θέλουμε αλλά μπορούμε, δεν μπορούμε».

Οπότε το πράγμα έχει ως εξής: καθημερινά στις 06.45 θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ1 με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη που αμέσως μετά, στις 09.00 θα δίνει σκυτάλη στο «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά. Και όσο οι παρουσιαστές και οι δημοσιογράφοι των εκπομπών της ΕΡΤ αρχίζουν να ηρεμούν, το ζόρι περνά σε αυτούς της ιδιωτικής που ακόμη διαπραγματεύονται τις μειώσεις στις αποδοχές και υπογραφές δεν θα πέσουν αν τα budget δεν πέσουν κατακόρυφα…